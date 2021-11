Les habitants érigent une pancarte «Ant and Dec Go Home» au milieu des préparatifs de je suis une célébrité

Les plaintes portent sur l’interférence de la production avec la vie quotidienne en bloquant les chemins et en érigeant des échafaudages.

Un habitant a déclaré à MailOnline: « Ces gens sont absolument ridicules, ils érigent une structure et pensent ensuite qu’ils peuvent nous empêcher, nous les habitants, de promener nos chiens là où nous marchons depuis plus de 40 ans. »

Alors qu’un troisième s’est plaint : « Rien de cela ne revient à la ville ou aux gens d’ici, ils ont la sécurité partout et empêchent les gens d’aller là où ils vont normalement, ils n’ont même pas employé de locaux ici, c’est tellement injuste. »

Le maire d’Abergele, le conseiller Alan Hunters, n’était cependant pas d’accord avec cette évaluation, affirmant que le spectacle stimulerait l’économie et remonterait le moral dans la région.

Il a déclaré : « Je suis absolument ravi que Je suis une célébrité (IAC) est de retour dans l’emblématique château de Gwrych de notre ville. Avant l’annonce du retour d’ITV, j’avais perdu le compte du nombre de fois où les résidents et les entreprises locales m’avaient demandé si je pensais que (IAC) reviendrait.

« Le retour a certainement remonté le moral de la ville et il y a une excitation notable à travers les générations. »

Il a poursuivi: « Je suis vraiment reconnaissant qu’il existe une politique d’utilisation des métiers locaux pour fournir et entretenir le salon, ce qui contribuera à la reprise économique pour tant de personnes.

« Le retour est un véritable coup de pouce pour l’économie de la ville, de la côte et du nord du Pays de Galles en général. C’est également un coup de pouce massif pour la restauration du château.

« L’année dernière, le spectacle s’est déroulé pendant un verrouillage presque complet et j’espère que cette année, nous ne serons pas limités, tant que les gens sont raisonnables et restent en sécurité, nous accueillerons les visiteurs. Ce sera fantastique d’accueillir l’équipe de production et l’équipe en ville cette année. »