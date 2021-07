Les gymnastes olympiques allemands portaient des uniformes non traditionnels pour une raison puissante

Les uniformes non traditionnels de l’équipe allemande de gymnastique féminine – conçus pour aider les gymnastes féminines à se sentir moins sexualisées – ont fait leurs débuts en compétition olympique ce week-end lors de la ronde de qualification.

Kim Bui portait le long uniforme lors de l’épreuve de gymnastique artistique à la poutre le 25 juillet. Lionel Bonaventure / AFP via Getty Images

Les quatre membres de l’équipe allemande, Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz et Kim Bui, portaient dimanche des combinaisons intégrales, une rupture avec les justaucorps de bikini habituellement portés par les gymnastes féminines. Ils les avaient portés pendant l’entraînement plus tôt dans la semaine et ont finalement décidé de les porter également pendant la compétition. (Ils ne se sont pas qualifiés pour la finale.)

Pauline Schaefer-Betz a défié la gravité lors de l’épreuve de gymnastique artistique à la poutre dimanche. Lionel Bonaventure / AFP via Getty Images

Les unitards rouges et blancs s’étendaient jusqu’aux chevilles et avaient des manches longues avec des détails découpés.

Elisabeth Seitz portait le long uniforme de son équipe lors de l’épreuve des barres asymétriques dimanche. Martin Bureau / AFP via Getty Images

Expliquant la décision, Voss, 21 ans, a déclaré à .: « Comme vous grandissez en tant que femme, il est assez difficile de s’habituer à votre nouveau corps d’une certaine manière. Nous voulons nous assurer que tout le monde se sent à l’aise et nous montrons à tout le monde qu’il peuvent porter ce qu’ils veulent et avoir l’air incroyable, se sentir incroyable, que ce soit dans un justaucorps long ou court. »

Ces unitards pleine longueur sont plus conformes à la tenue des gymnastes masculins, qui couvrent une partie de la jambe, voire la totalité.

Andreas Toba de l’équipe masculine allemande portait un pantalon long lors d’une séance d’entraînement à Tokyo. Julian Finney / Getty Images

Une autre gymnaste olympique, Julie Erichsen, de Norvège, a salué la décision de l’équipe allemande. « Je pense que c’est vraiment cool qu’ils aient le courage de se tenir dans une arène aussi immense et de montrer aux filles du monde entier que vous pouvez porter ce que vous voulez », a-t-elle déclaré à ..

Alors que la grande olympique Simone Biles a précédemment déclaré en juin qu’elle ne porterait pas l’unitard elle-même parce qu’elle pense que les justaucorps qui ne couvrent pas les jambes la font paraître plus grande, elle « (se tient) à leur décision de porter ce qu’ils veulent et tout ce qui fait ils se sentent à l’aise », a rapporté AP.

Des membres de l’équipe allemande de gymnastique ont porté des uniformes similaires en avril aux Championnats d’Europe de gymnastique artistique à Bâle, en Suisse. A l’époque, la Fédération allemande de gymnastique tweeté que les unitards ont envoyé un message « contre la sexualisation en gymnastique ».

L’équipe a également porté des combinaisons longues lors d’une compétition en avril. Eurasie Sport Images / Getty Images

« Pour faire le grand écart et les sauts, parfois les justaucorps ne couvrent pas tout, parfois ils glissent et c’est pourquoi nous avons inventé une nouvelle forme de justaucorps pour que tout le monde se sente en sécurité lors des compétitions et des entraînements », a déclaré Voss à la BBC en avril.

Les gymnastes allemandes portaient également de longs justaucorps lors d’un entraînement officiel pour les Jeux olympiques de Tokyo le 22 juillet. Kyodo News via Getty Images

Les uniformes de sport féminin ont fait la une des journaux récemment au-delà des Jeux olympiques. Plus tôt ce mois-ci, l’équipe féminine norvégienne de handball de plage a été condamnée à une amende pour avoir porté des shorts élastiques jusqu’aux cuisses au lieu de bas de bikini lors du tournoi Euro 2021 du sport.

