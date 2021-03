Les groupes extrémistes prospèrent sur Facebook malgré leur interdiction: rapport

24 mars 2021 10:04:09 IST

Un nouveau rapport extérieur a révélé que Facebook a permis à des groupes – dont beaucoup sont liés aux mouvements QAnon, boogaloo et milices – de glorifier la violence pendant les élections de 2020 et dans les semaines qui ont précédé les émeutes meurtrières du Capitole américain en janvier. Avaaz, un groupe de défense à but non lucratif qui prétend chercher à protéger les démocraties contre la désinformation, a identifié 267 pages et groupes sur Facebook qui, selon lui, diffusent du matériel glorifiant la violence dans le feu de l’action électorale de 2020 à un ensemble de 32 millions d’utilisateurs.

Plus des deux tiers des groupes et des pages avaient des noms qui correspondaient à plusieurs mouvements extrémistes nationaux, selon le rapport. Le premier, boogaloo, promeut une seconde guerre civile américaine et l’effondrement de la société moderne. La seconde est la conspiration QAnon, qui prétend que Donald Trump mène une bataille secrète contre «l’État profond» et une secte de puissants pédophiles adorateurs de Satan qui dominent Hollywood, les grandes entreprises, les médias et le gouvernement. Les autres sont des milices antigouvernementales. Tous sont largement bannis de Facebook depuis 2020.

Mais malgré quoi Avaaz qualifiée de «violations manifestes» des politiques de Facebook, elle a constaté que 119 de ces pages et groupes étaient toujours actifs sur la plateforme au 24 février et comptaient un peu moins de 27 millions d’abonnés. Facebook a déclaré lundi soir que sur les 119 découverts par Avaaz, seuls 18 avaient «effectivement violé» les politiques de Facebook. Quatre avaient déjà été supprimés avant lundi et Facebook a maintenant supprimé les 14 restants.

Facebook a reconnu que son application de la politique «n’est pas parfaite», mais a déclaré que le rapport déforme son travail contre l’extrémisme violent et la désinformation.

La société a déclaré dans un communiqué qu’elle avait fait plus que toute autre société Internet pour endiguer le flux de matériel nuisible, citant ses interdictions de «près de 900 mouvements sociaux militarisés» et la suppression de dizaines de milliers de pages, groupes et comptes QAnon . Il a ajouté qu’il améliorait toujours ses efforts contre la désinformation.

Jeudi, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, le PDG de Twitter Jack Dorsey et le PDG d’Alphabet Sundar Pichai devraient témoigner devant le Congrès sur l’extrémisme et la désinformation sur leurs plateformes.

Facebook a resserré ses règles contre la violence, la haine et la désinformation au cours de l’année écoulée. En octobre, il a interdit les groupes QAnon sur sa plate-forme. Avant cela, il ne les supprimerait que s’ils soutenaient expressément la violence. Il a également interdit les mouvements extrémistes et miliciens et les groupes de boogaloo avec plus ou moins de succès.

Par exemple, alors que Facebook a banni les groupes «Stop the Steal» de sa plate-forme, Avaaz – aimer The Associated Press – a constaté que ces groupes et le hashtag #stopthesteal restaient actifs sur la plateforme après la purge.

Les échecs de Facebook, a déclaré Avaaz, « ont aidé à balayer l’Amérique sur le chemin des élections à l’insurrection. »

Selon le rapport, le réseau social a fourni un «terrain fertile» pour la désinformation et la toxicité qui ont contribué à radicaliser des millions d’Américains, contribuant à créer les conditions dans lesquelles l’assaut du Capitole est devenu une réalité.

.

