Les Grossman Script a été fait pour le film dérivé de Tropic Thunder

Bien qu’il ait été développé, rien n’en est jamais sorti – mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. On peut rêver, n’est-ce pas?

La célèbre scène du film – qui a récemment été diffusée sur Amazon Prime – voit Cruise s’habiller en prothèses pour représenter Les, avec un costume épais et un bonnet chauve.

C’était en fait l’idée de Cruise de faire la danse et de revêtir le costume, Stiller n’étant pas convaincu. Mais quand il l’a regardé en arrière, il s’est rendu compte que c’était dix minutes d’or de comédie.

Et si le rôle était petit pour un acteur comme Tom Cruise, son engagement pur pour la cause en a fait un moment fort.

Je regarde Tropic Thunder et oui, tout n’a pas vieilli avec grâce. Mais putain je l’aime comme je l’aimais alors pour son caractère hilarant. – Foi (@xfaylassx) 6 mars 2021

S’exprimant sur le podcast de Joe Rogan, la star hollywoodienne a déclaré: « Ben, qui est un maître artiste et réalisateur, probablement la chose la plus proche de Charlie Chaplin que j’ai vécue … il savait exactement quelle était la vision de cela; il l’a exécutée. Il était impossible de ne pas que ce soit un cauchemar offensant d’un film, et 90% de mes amis noirs se disent: «Mec, c’était génial».