Les griffes de Wolverine se rétractent quelque peu alors que les soleils de minuit de Marvel sont reportés

Le jeu de rôle stratégique Marvel, Marvel’s Midnight Suns, du créateur de XCOM Firaxis, a été reporté. Il devait initialement sortir le 7 octobre, mais cette date a été reportée à une date ultérieure, peut-être dès 2023.

Marvel’s Midnight Suns sera publié à un moment donné au cours de l’exercice 2023 de Take-Two Interactive, qui s’achèvera fin mars 2023, selon les premiers registres comptables de l’industrie.

Firaxis et 2K seront en mesure de « garantir que nous offrons la meilleure expérience possible à nos fans » en raison du retard, selon Take-Two.

Les Soleils de minuit de Marvel ont été reportés deux fois : afin de donner à Firaxis « du temps supplémentaire pour développer ce plus grand jeu disponible », avec « une histoire supplémentaire, des séquences cinématographiques et un polissage général », il devait initialement sortir en mars 2022. Cependant, en fin 2021, cette date a été repoussée au second semestre.

Tyler Wilde, le rédacteur en chef de PC Gamer, a joué Midnight Suns pour un article de couverture en juin. Il a été captivé par le système d’arme au tour par tour, notant que « cela se voit dans la performance des visuels de frappe et le plaisir que j’ai eu même pendant les missions d’instruction », et il était à la fois peu impressionné et diverti par le récit.

Nous sommes agréablement choqués et émerveillés par les Mightnight Suns de Marvel jusqu’à présent, et nous ne nous souvenons pas de la dernière fois où nos aspirations ont été si largement sapées entre ce que nous pensions que le jeu était et ce qu’il est réellement, selon Jordan Middler de VGC, qui a récemment visité Firaxis pour voir Midnight Suns en action.

« Les composants sociaux du jeu sont un véritable cheval noir, et les affrontements au combat sont intelligents, difficiles et très amusants. Ce qui peut vraiment faire de Midnight Suns un classique, ce sont ces entractes calmes, et basés sur ce que nous avons vu jusqu’à présent ; ça commence bien.