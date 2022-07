Les graves conséquences que Doja Cat a subies après avoir affronté Noah Schnapp de Stranger Things

célébrités

Doja Cat était furieuse contre Noah Schnapp pour la fuite d’une conversation privée et en subit maintenant les conséquences. Rencontre-les.

Doja Cat et Noah Schnapp

Les derniers jours ont été un scandale pour Noé Schnapp depuis qu’il a été impliqué dans une forte dispute avec Chat Doja. C’est parce que l’acteur a divulgué une conversation privée entre eux deux, qui est devenue virale et a révélé des détails sur le rappeur. Eh bien, d’après ce que vous pouvez voir dans le chat que Schnapp a publié, elle s’intéresse à un autre artiste de choses étranges: Joseph Quinn. Par conséquent, il a utilisé sa relation avec le jeune de 17 ans pour essayer de le contacter.

Cependant, la fuite de cette conversation a exaspéré Chat Dojaqui a fini par sortir pour parler en détruisant Noé Schnapp. « Le fait que Noah ait fait cela, qu’il ait partagé une conversation privée entre eux deux, est incroyablement socialement inconscient et moche. C’est presque comme être une vipère, comme de la merde de rat», a déclaré le chanteur totalement enragé devant des milliers de personnes.

Pour le moment Noah Schnapp n’a pas répondu à Doja Cat il n’a pas non plus été impliqué Joseph Quinn, qui est involontairement au centre de la polémique. Mais, ceux qui ont été offensés par ses paroles sont les fans de la acteur de choses étranges. En effet, à travers les réseaux sociaux ils ont voulu montrer leur soutien à l’interprète de Will. De plus, ils ont atteint un tel point qu’ils ont menacé d’annuler le chanteur.

Cependant, maintenant ils sont allés encore plus loin et Doja Cat a subi de graves séquelles : elle a perdu plus de 2 000 abonnés au cours des sept derniers jours, y compris aujourd’hui, jeudi 14 juillet. Comme le révèle la page des statistiques lame sociale L’artiste compte désormais un total de 24 126,08 followers quand, avant la confrontation avec Noah, elle comptait 24 367 998 personnes qui ont apprécié son contenu sur Instagram.

Même ainsi, la vérité est que ce n’est pas la première fois que Doja est impliquée dans différentes controverses. Il y a quelques mois, elle a été accusée d’être raciste et des milliers de personnes ont également choisi d’arrêter de la suivre. Et maintenant, les fans de l’acteur ont assuré que sa grosse erreur était de demander conseil à une jeune de 17 ans alors qu’elle a 26 ans et qu’elle est en fait l’adulte.

