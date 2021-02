Les grands-parents influenceurs sont les nouvelles stars d’Instagram: qui ils sont et ce qu’ils font

Sur les plus grands réseaux sociaux, il y a de la place pour presque tout le monde. Après tout, les plates-formes les plus connues hébergent des centaines de millions de personnes, des âges et des intérêts les plus divers, et sur des applications telles que Instagram Des influenceurs de toutes sortes ont depuis longtemps commencé à faire leur chemin: de ceux qui sont passionnés par les intérêts de niche aux personnalités qui ciblent des segments de la population traditionnellement peu associés à la fréquentation d’Internet. Ce dernier est le cas de granfluenceur, un néologisme qui combine les mots grand-père et influenceur: des utilisateurs qui font de leur âge avancé un moyen de s’adresser à leurs pairs et au-delà.

Helen Ruth Elam, 92 ans, est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Baddiewinkle et est l’une des influenceuses seniors les plus populaires également en raison du contenu flashy pour lequel elle est devenue appréciée en ligne. Sur le réseau social appartenant au groupe Facebook, il publie très souvent contenu sponsorisé par des entreprises qui entrent en contact avec vous; selon le journal Daily Front Row, toute intervention réalisée en collaboration avec les marques peut leur donner plus de 9 000 €. Après tout, avec des photos et des vidéos publiées assidûment, la femme a construit un puits suivant 3,5 millions d’abonnés et grâce à un public diversifié également pour les tranches d’âge, il peut servir de témoignage pour des produits de toutes sortes.

Lyn Slater est une enseignante new-yorkaise d’environ un quart de siècle plus jeune que son collègue et, comme l’indique sa biographie sur Instagram, elle est devenue une ‘icône sociale par hasard. Elle a été accidentellement interceptée par des photographes près d’un événement de mode et confondue avec une personnalité de l’industrie, et occupe ce rôle depuis lors. Aujourd’hui, elle est principalement impliquée dans la mode, compte 750000 abonnés sur Instagram et on estime que ses publications sur le réseau social peuvent lui rapporter jusqu’à 3000 dollars chacune.

Encore plus curieux est le profil de Joan MacDonald, qui a 74 ans a amassé plus d’un million d’abonnés en soulevant des poids. Son profil est exclusivement orienté vers garder la forme en faisant de l’exercice et regorge de parrainages d’entreprises qui la paient pour utiliser leurs outils et produits. Son histoire parle pour elle: en 4 ans, elle est passée du surpoids à la capacité de soulever 80 kilos du sol sans même trop d’efforts.

