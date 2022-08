Les grands moments de jeu incluent la modification des règlements. Les armes à feu d’alerte rouge tireront désormais des éclairs, déclare

Les petites célébrations de certains de nos souvenirs de jeu préférés sont ce qui fait de grands moments de jeu sur PC. Certains mods prennent des années à se terminer, ce qui rend le jeu sous-jacent tellement meilleur qu’il devient le paramètre par défaut ou sert de base à un contenu complètement original. Le terme « TeslaZap » est cependant entré dans un fichier texte et enregistré dans d’autres mods. Ils excellent tous les deux.

Dans ce cas, je fais référence à un fichier an.ini, bien qu’un fichier an.ini soit simplement un fichier texte destiné à contenir des variables de configuration auxquelles les exécutables peuvent accéder. Les fichiers .ini sont utilisés par certains jeux PC, en particulier les plus anciens, pour stocker des informations telles que les options de contrôle de l’utilisateur, les paramètres graphiques et les variables de jeu. C’était un peu excitant de découvrir « config.ini » dans le répertoire d’installation d’un jeu car cela impliquait que vous pouviez peut-être modifier tout ce qui n’était pas dans le menu des paramètres et vous ne saviez jamais ce que cela pouvait être. Naturellement, il n’y avait pas grand-chose d’intrigant, mais parfois vous aviez de la chance.

Il n’y a pas de plus gros jackpot .ini auquel je puisse penser que celui que les joueurs de Command & Conquer: Red Alert ont trouvé. Son nom est « rules.ini », et c’est un fichier de configuration unique qui fournit toutes les variables, structures et troupes clés du jeu dans Red Alert. En tant qu’enfant, je ne peux penser à rien qui m’ait plus plu que d’apprendre que mon jeu préféré avait un fichier avec la ligne « OreExplosive=no » et qu’il était possible de modifier ce « non » en « oui ».

les lignes directrices de l’alerte rouge. Ini vous permet de libérer toutes les unités navales ou de faire tirer des éclairs par des armes. Même de toutes nouvelles unités peuvent être créées. J’ai consacré des heures à concevoir un moyen de faire en sorte que les avions s’engagent dans de futiles combats aériens les uns avec les autres. Les joueurs d’Alerte Rouge échangeraient leurs règles. Si vous possédiez des copies identiques des fichiers ini, vous pourriez jouer à des jeux en réseau les uns contre les autres en utilisant les règles modifiées. Nous avons envoyé des règlements qui ont été modifiés pendant de nombreuses heures heureuses. va-et-vient à l’aide de fichiers ini