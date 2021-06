Les grandes références Marvel de Loki épisode 4

Un autre Mercredi Loki incroyable! Disney + a sorti le quatrième épisode de la série avec Tom Hiddleston et a de nouveau laissé les fans sans voix. Lors de la première ce matin, absolument tout s’est passé et comment pourrait-il en être autrement, il y avait aussi de grandes références cachées à Marvel. Rencontrez les meilleurs et les plus ingénieux !

Loki : références et easter egg à Marvel de l’épisode 4 sur Disney+

Asgard

Le début du chapitre montrait pour la première fois de la série au Golden Kingdom : Asgard. Des agents de l’AVT se sont rendus là-bas pour capturer une fille qui aurait commis une attaque contre la ligne temporelle sacrée. On a découvert plus tard que la petite fille était en réalité Sylvie. Asgard est apparu pour la première fois en octobre 1962 dans la bande dessinée Journey into Mystery, mettant principalement en vedette les histoires qui suivent Thor. Il était auparavant apparu dans Thor (2011), Thor : The Dark World (2013), Avengers : Age of Ultron (2015), Thor : Ragnarok (2017) et Avengers : Endgame (2019).

(Disney+)



Lady Sif est de retour

Dans la scène où Loki est capturé par l’AVT et emmené dans une cellule avec une boucle temporelle, Jaimie Alexander est revenue avec son rôle de Lady Sif. Le personnage fait également partie du MCU lié à Thor et avait déjà participé à Thor (2011), Thor : The Dark World (2013) et Agents of SHIELD De plus, l’actrice est confirmée dans Thor : Love and Thunder (2022) .

(Disney+)



Des vampires dans le MCU

« Nous avons arrêté des Krees, des Titans, des vampires », a déclaré Mobius M. Mobius dans une scène. Des vampires dans le MCU ? La référence à laquelle évoquait le personnage d’Owen Wilson était surprenante car c’est la première fois qu’on fait allusion aux vampires dans Marvel. Cependant, il s’agit d’un crochet important pour le prochain film Blade, annoncé pour commencer le tournage en 2022.

(Disney+)



Les gardiens du temps

L’apparition de The Guardians of Time a été parmi les moments de tension maximale de l’épisode. Il a été découvert qu’ils sont des androïdes et qu’ils sont manipulés par un être supérieur. Ses personnages font référence à trois des bandes dessinées et leurs noms sont : Ast, Vort et Zanth.

(Disney+)



Nouvelles versions de Loki

Dans la scène post-crédits, Loki se réveille dans un New York post-apocalyptique pour rencontrer quatre variantes de lui. Dans une seule image, vous pouvez voir : Old Loki, joué par Richard E. Grant ; Kid Loki, joué par Jack Veal, Deobia Oparei est un Loki brandissant un marteau et apparaît dans le générique sous le nom de « Prahlerischer Loki ». Enfin, il y a aussi un crocodile avec les cornes du méchant, identifié comme une autre variante.

(Disney+)



Si vous voulez profiter de Loki et du meilleur contenu Marvel, mais ne savez pas comment, voici la solution : accédez à votre nouveau compte Disney + à partir d’ici et rejoignez l’excitation.