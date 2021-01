Les grandes entreprises technologiques exhortent les ministres japonais à doubler leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable pour 2030

18 janv.2021 14:44:17 IST

De grandes entreprises comme Sony, Panasonic et Nissan ont exhorté lundi le gouvernement japonais à rendre son objectif 2030 en matière d’énergie renouvelable deux fois plus ambitieux. Le Premier ministre Yoshihide Suga a fixé l’année dernière un délai de 2050 pour que le Japon devienne neutre en carbone, mais l’objectif du pays en matière d’énergies renouvelables à court terme a longtemps été critiqué comme étant à la traîne. Le Japon vise actuellement à s’approvisionner entre 22 et 24% de son électricité à partir de l’énergie solaire, éolienne et d’autres énergies renouvelables d’ici 2030, un objectif fixé il y a trois ans et qui sera bientôt réévalué à mesure que le gouvernement révisera sa stratégie énergétique.

Un groupe de 92 sociétés connues sous le nom de Japan Climate Initiative a exhorté lundi les ministres à doubler cet objectif à 40-50 pour cent.

Un grand nombre des plus grandes entreprises japonaises, de Fujifilm à Toshiba, ainsi que des grands noms de l’assurance, de l’électricité et de la nourriture et des boissons, ont signé la pétition.

« Pour que le Japon s’acquitte de ses responsabilités en tant que l’un des chefs de file des efforts mondiaux (contre le changement climatique), l’objectif doit être beaucoup plus ambitieux », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Un objectif ambitieux stimulera le déploiement des énergies renouvelables et les entreprises japonaises pourront jouer un rôle plus important dans l’environnement commercial mondial, où la décarbonation s’accélère. »

La consommation d’énergie renouvelable du Japon était d’environ 17% en 2017.

Et selon certaines estimations, il a peut-être déjà atteint son objectif 2030 l’année dernière, en raison d’une combinaison de croissance dans le secteur de l’énergie verte et d’une baisse de la demande liée à la pandémie.

Le pays a investi 16,5 milliards de dollars dans les énergies renouvelables en 2019, selon un rapport de l’ONU, ce qui en fait le quatrième investisseur mondial dans le secteur, mais toujours loin derrière la Chine, les États-Unis et l’Europe.

Cependant, le Japon est toujours fortement tributaire des combustibles fossiles, en particulier après la colère du public face à la crise de Fukushima en 2011 qui a temporairement mis hors ligne tous ses réacteurs nucléaires.

Elle a eu du mal à réduire les émissions de carbone depuis la catastrophe, avec un tiers de la production totale d’électricité fournie par le charbon et près de 40% par des centrales alimentées au GNL.

