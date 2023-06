Les Grammy Awards deviennent sérieux avec l’IA : seuls les créateurs humains peuvent être nominés

Certaines chansons composées avec l’intelligence artificielle (IA), comme « Heart on My Sleeve », peuvent accumuler des milliers de vues et même devenir des succès viraux, mais elles ne sont pas éligibles pour honoré d’un Grammy. Nous ne le disons pas, mais l’académie américaine elle-même, qui vient de mettre à jour son règlement d’attribution des récompenses.

Mais l’équivalent de l’industrie musicale des Oscars, si on peut l’appeler ainsi, n’a pas complètement fermé la porte à l’IA. En fait, il n’y a pas de veto à son utilisation, mais il établit une série d’exigences strictes pour tous ceux qui l’implémentent dans leurs œuvres et aspirent à remporter un prix lors de la prestigieuse cérémonie annuelle. Voyons ce que l’académie en dit.

L’intelligence artificielle oui, mais pas à 100%

L’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement a déclaré que « seuls les créateurs humains » sont éligibles pour participer aux Grammy Awards. À ce stade, comme nous pouvons le voir, tous ces travaux qui ont été entièrement développé par l’IAexclusion qui atteint toutes les catégories disponibles.

Désormais, les exigences pour obtenir une nomination aux Grammy Awards vont un peu plus loin dès cette édition. Bien que la possibilité d’inclure des éléments créés avec l’IA dans une œuvre soit admise, la composante humaine doit être importante. Les œuvres qui visent la catégorie album de l’année, par exemple, doivent être composées d’au moins 20% de travail humain.

Dans le passé, n’importe quel artiste, auteur-compositeur, producteur ou ingénieur, etc. pouvait gagner un nomination album de l’année, même s’il avait une petite contribution. De nouvelles règles alimentées par l’IA ont changé ce scénario. Ils ont même réduit le nombre de nominés pour les quatre grandes catégories (album de l’année, chanson de l’année, meilleur nouvel artiste, disque de l’année) de dix à huit.

Les changements apportés aux Grammy Awards interviennent dans le contexte de la montée récente de l’IA, une discipline qui transforme déjà diverses industries et secteurs de la société. Dans le domaine de l’enregistrement, nous avons été témoins de phénomènes en direct tels qu’une chanson de Drake générée par l’IA qui a été un succès, jusqu’à ce que l’industrie fasse rage et finisse par la retirer de toutes les plateformes numériques possibles.

Plus tard, Universal Music Group (UMG), la plus grande maison de disques au monde, a lancé une campagne pour Spotify et Apple Music bloquer les services qui utilisent des chansons pour former des modèles d’IA. De plus, il a promu la suppression de milliers de chansons synthétiques. L’argument est qu’ils faisaient partie d’un système de reproduction artificielle utilisé par certains utilisateurs pour obtenir illégalement des redevances.

Mais l’utilisation des algorithmes dans cette industrie a également atteint des artistes reconnus. Paul McCartney, rapporte la BBC, a annoncé que « le dernier album des Beatles » sortira cette année, qui comprendra la voix de John Lennon grâce à l’IA. « Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure (…) Ensuite, nous pouvons mixer le disque, comme vous le feriez normalement. Cela vous donne donc une certaine marge de manœuvre », a déclaré l’artiste.

