Les GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 et 3050 Ti ont frappé l’assaut des ordinateurs portables, qui en pleine crise sont notre meilleur atout pour obtenir un nouveau matériel

Alienware Aurora

Processeur Intel® Core™ i7-11700 - 16GB Dual Channel DDR4 XMP at 3200MHz; up to 128GB (additional memory sold separately) - Windows 10 Famille 64 bits, anglais, néerlandais, français, allemand, italien - 512GB M.2 PCIe NVMe SSD - No Optical Drive - NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 8GB GDDR6 - 1 an de Premium Support et d‘intervention sur site