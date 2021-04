Les gouttes de pluie extraterrestres sont similaires à celles de la Terre

La pluie extraterrestre n’est pas aussi étrangère que vous pourriez vous y attendre.

Les douches sur d’autres mondes peuvent certainement être exotiques. Sur l’énorme Saturne lune Titan , par exemple, les hydrocarbures liquides tombent dans le ciel, descendent les canaux fluviaux et remplissent de grands lacs et mers.

Mais ces gouttelettes de méthane du Titanien – et les globules d’acide sulfurique qui tombent Vénus et l’hélium liquide qui compose la pluie de Jupiter – sont en fait largement similaires aux gouttes de pluie qui éclaboussent ici sur Terre, suggère une nouvelle étude.

« Il existe une gamme assez restreinte de tailles stables que ces gouttes de pluie de composition différente peuvent avoir; elles sont toutes fondamentalement limitées pour être à peu près de la même taille maximale », auteur principal Kaitlyn Loftus, étudiante diplômée au Département des sciences de la Terre et des planètes à Université de Harvard, dit dans un communiqué .

Loftus et co-auteur Robin Wordsworth, professeur agrégé de sciences et d’ingénierie de l’environnement à Harvard, ont modélisé la façon dont la pluie tombe à travers les atmosphères de planètes et de lunes de différentes tailles, températures et compositions.

Les chercheurs ont découvert que la taille maximale des gouttelettes ne varie pas beaucoup d’un monde à l’autre. Par exemple, les plus grosses gouttes de pluie de Titan sont moins de trois fois plus grosses que les plus grosses gouttes ici sur Terre – environ 1,2 pouces (3,0 centimètres) de large contre environ 0,44 pouces (1,1 cm).

En outre, Loftus et Wordsworth ont calculé que, sur les planètes rocheuses, seules les gouttelettes de nuages ​​dans une plage de taille étroite peuvent finir par éclabousser sur le sol. Ces gouttelettes de nuages ​​doivent avoir un rayon compris entre environ 0,1 millimètre et quelques millimètres, quel que soit leur matériau, sinon elles ne parviendront pas à la surface. (Il y a 10 millimètres dans un centimètre, ce qui équivaut à environ 2,54 pouces.)

le nouvelle étude , qui a été publié en ligne le mois dernier dans le Journal of Geophysical Research: Planets, pourrait aider les chercheurs à modéliser les cycles climatiques de exoplanètes et des mondes beaucoup plus proches de chez nous, ont déclaré les membres de l’équipe.

«Les connaissances que nous tirons de la réflexion sur les gouttes de pluie et les nuages ​​dans divers environnements sont essentielles pour comprendre l’habitabilité des exoplanètes», Wordsworth dit dans une déclaration différente . «À long terme, ils peuvent également nous aider à mieux comprendre le climat de la Terre elle-même».