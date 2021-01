Les gorilles du parc de San Diego attrapent le COVID-19

Plusieurs gorilles d’un zoo de San Diego ont été testés positifs pour le COVID-19, dans ce qui semble être les premiers cas de grands singes en captivité contractant le virus, selon les rapports de presse.

Lundi (11 janvier), des responsables du San Diego Zoo Safari Park ont ​​déclaré que huit de leurs gorilles seraient infectés par le coronavirus responsable du COVID-19, selon l’Associated Press . Au moins deux gorilles ont été testés positifs, et le personnel travaille sous l’hypothèse que tous les gorilles pourraient être infectés, selon Union-Tribune de San Diego .

Le 6 janvier, le personnel du zoo a remarqué que deux des gorilles du parc toussaient. Des tests ultérieurs d’échantillons fécaux des gorilles ont révélé la présence de SRAS-CoV-2 dans la troupe de gorilles, selon un déclaration du parc .

« Mis à part un peu de congestion et de toux, les gorilles vont bien », a déclaré Lisa Peterson, directrice exécutive du San Diego Zoo Safari Park, dans le communiqué. « La troupe reste en quarantaine ensemble et mange et boit. Nous espérons un rétablissement complet. »

Les responsables du parc pensent que les gorilles ont attrapé le virus d’un membre du personnel asymptomatique qui a également été testé positif pour le virus. Il semble que ce soit le premier cas signalé de transmission naturelle du COVID-19 aux grands singes, indique le communiqué.

Mais d’autres animaux ont contracté le COVID-19 à l’occasion, notamment chats , chiens et visons . Et en avril 2020, un tigre du zoo du Bronx à New York a été testé positif au COVID-19 et plusieurs autres tigres ont présenté des symptômes, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

