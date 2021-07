Les Goonies 2 pourraient encore arriver avec le bon réalisateur, selon Corey Feldman

Les Goonies 2 sera probablement jamais réalisé, mais Corey Feldman dit qu’il y a encore une « chance extérieure » que la suite voit le jour. Réalisé par Richard Donner et sorti en 1985, le film original mettait en vedette Feldman aux côtés de Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Kerri Green, Martha Plimpton et Ke Huy Quan. Le film d’aventure est l’un des titres les plus populaires de son époque, mais malgré son succès, une suite officielle n’a jamais été développée.

Au fil des ans, Donner avait taquiné Les Goonies 2 avec Feldman et d’autres membres de la distribution. Les chances que cela se produise semblaient chuter considérablement lorsque Donner a annoncé son intention de faire Arme mortelle 5 comme son dernier film, comme le Goonies les acteurs n’étaient intéressés à revenir que si Donner était de retour à la barre. Ce n’est plus du tout une option à la suite du décès de Richard Donner à l’âge de 91 ans, ce qui donne l’impression que les deux Les Goonies 2 et Arme mortelle 5 ont été définitivement mis à l’écart.

Dans une nouvelle interview avec 45secondes.fr, Feldman a ravivé l’espoir de Les Goonies suite, même s’il admet que les chances sont plutôt faibles. Récemment, l’ancienne enfant star a rencontré Mel Gibson, qui connaissait Donner pour avoir travaillé sur le Arme mortelle films. Parlant des suites potentielles de leurs films respectifs réalisés avec Donner, Gibson a mentionné qu’il pourrait éventuellement réaliser Arme mortelle 5, et si cela se produit, Feldman pense que cela pourrait conduire à Les Goonies 2 ainsi que.

« L’une des choses que Mel m’a mentionnées, parce que nous avons commencé à parler de Arme mortelle 5 vs. Goonies 2 et toute cette débâcle, et j’ai dit que je savais qu’il n’y avait aucun moyen qu’il ait pu s’en sortir Mortel 5… Alors, Mel me dit : « Eh bien, vous savez, les gens ont dit que je devrais peut-être le diriger. » Et j’ai dit : ‘Tu devrais ! Ce serait génial.’ Alors, qui sait. Le fait était que cela encouragerait peut-être Mel à prendre la barre et à diriger Arme mortelle 5, et peut-être que l’un d’entre nous sera inspiré pour prendre la barre et diriger The Goonies 2. »

Cela ne veut pas dire que Feldman voudrait voir n’importe qui monter dans le fauteuil du réalisateur pour Les Goonies 2. De son point de vue, la suite pourrait toujours fonctionner sans Donner tant qu’elle est dirigée par quelqu’un d’autre qui comprend le film, en particulier l’un de ses acteurs d’origine. Steven Spielberg et Chris Columbus, qui avaient conçu l’histoire ensemble, pourraient également potentiellement diriger le projet. À l’exception des acteurs et de l’équipe d’origine, Feldman pense Les Goldberg le créateur Adam Goldberg est le seul autre réalisateur qui pourrait potentiellement réussir.

« Cela pourrait arriver, on ne sait jamais. Mais, si c’était le cas, il faudrait soit que ce soit l’un des membres de la distribution, soit comme Steven [Spielberg] ou Chris [Columbus]. Ou peut-être s’il y avait une sorte d’accord préexistant entre Dick et Adam Goldberg, parce que je sais qu’Adam Goldberg venait de le rencontrer pour présenter Goonies, donc si par hasard ils avaient une sorte d’accord écrit où Dick avait passé le flambeau et Adam pouvait le prouver, alors peut-être que cela pourrait fonctionner. Mais ce serait aussi loin que je suis prêt à m’étendre là-dessus. »

Il vaut mieux ne pas parier sur Les Goonies 2 jamais se produire, et on peut probablement en dire autant de Arme mortelle 5. Même ainsi, pour les fans qui souhaitent voir ces suites, il est bon de savoir que tout espoir n’a pas encore été perdu. Vous pouvez consulter notre interview complète avec Feldman sur YouTube.

