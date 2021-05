Les Golden Globes 2022 sont annulés: connaissez les raisons

Colichef Raisins secs Golden 1kg

Raisins secs GoldenLes raisins secs Golden proviennent d'Afrique du Sud. Ils sont livrés dans des sachets de 1kg. On compte approximativement 280 - 360 grains de raisons secs pour 100g.Très appréciés des restaurateurs et pâtissiers, ils s'utilisent dans les pâtisseries et préparations sucrées. On peut également l'incorporer dans les plats salés : cakes, tajines, salades ...Caractéristiques techniques:Raisins secs Golden Conditionnement: sachet de 1 kg Egalement disponible les cubes d'écorces d'oranges confites, la macédoine de fruits secs 1kg, les cerises confites 1kg, les noix de pécan 1kgL'avis de l'expert Colichef :Ces raisins blonds secs ont un bon goût et une odeur bien parfumée !A déguster seuls ou à incorporer dans vos pâtisseries ou plats salés.Un bon rapport qualité / prix !