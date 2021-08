Les Golden Girls vont au cinéma pour la première fois en septembre

Prenez une part de cheesecake pour célébrer, comme Les filles d’or se dirigent vers le grand écran pour la première fois en septembre. En l’honneur de près de 40 ans de la sitcom emblématique, ABC Signature s’est associé à Fathom Events pour présenter plusieurs épisodes préférés des fans au cinéma pendant deux jours en septembre pour ce qu’on appelle Pour toujours d’or ! Une célébration des filles d’or. Le 14 septembre, 36 ans jour pour jour, la série comique a été diffusée à la télévision, la première projection sera diffusée en salles, suivie d’une autre projection le 21 septembre.

On ne sait pas quels épisodes seront projetés pour l’événement, mais la plupart des grands fans seront tout simplement heureux de voir les principales dames ensemble sur grand écran malgré tout. La série est également connue pour sa chanson thème emblématique, « Thank You for Being a Friend » de Cynthia Fee. Pour certains fans, entendre cette chanson au théâtre vaudra à lui seul le prix d’entrée. Les filles d’or ont longtemps été les reines du petit écran, mais ce sera une expérience différente de les regarder au cinéma.

Créée par Susan Harris, la série met en vedette Bea Arthur dans le rôle de Dorothy Zbornak, Betty White dans le rôle de Rose Nylund, Rue McClanahan dans le rôle de Blanche Devereaux et Estelle Getty dans le rôle de Sophia Petrillo. Il suit la vie de quatre femmes plus âgées partageant une amitié et une maison à Miami, chacune avec sa propre personnalité distincte merveilleusement animée par le casting. L’émission a été diffusée pendant sept saisons et a été un succès critique, les quatre stars recevant un Emmy Award pour leurs rôles dans l’émission.

« Je ne peux pas croire que je suis le seul qui reste parce que je [was] le plus vieux ! » a déclaré White en repensant à l’émission en janvier, via OK Magazine. « C’était tellement excitant d’être avec quatre personnes avec cette chimie – je n’oublierai jamais cette première lecture. C’était comme si nous travaillions ensemble depuis toujours ! J’en ai encore la chair de poule en y pensant. »

Alors que White pense qu’Arthur ne se soucie pas toujours de son attitude trop positive sur le plateau, elle a ajouté: « Vous ne pouvez pas travailler aussi étroitement ensemble et ne pas devenir une famille. J’entends ces histoires d’horreur sur des séries où elles ne parlent pas hors caméra. Comment faites-vous la comédie si vous ne vous parlez pas ?… Le dernier épisode de Les filles d’or – c’était un spectacle très humide. Il y a eu beaucoup de larmes. »

L’héritage de Les filles d’or a continué à vivre à travers divers spectacles hommage. Le scénariste australien Thomas Duncan-Watt et le producteur Jonathan Rockefeller ont produit des spectacles de parodie de marionnettes mettant en vedette des versions de marionnettes des personnages reconstituant les scènes préférées des fans de la série actuelle. La dernière incarnation de la série, appelée Ce spectacle de filles d’or ! Une parodie de marionnettes, est actuellement en tournée avec des billets pour voir le spectacle en novembre maintenant disponibles.

Pour toujours d’or ! Une célébration des filles d’or sera projeté dans certaines salles de cinéma le mardi 14 septembre et le mardi 21 septembre. En attendant, les fans peuvent diffuser la série classique sur Hulu. Pour plus d’informations et pour acheter des billets pour la célébration sur grand écran de l’émission en septembre, vous pouvez visiter le site officiel de Fathom Events.

Sujets : Filles dorées