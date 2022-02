Les Golden Girls décrochent la liste des émissions les mieux notées de Nielsen après la mort de Betty White

« Merci d’être un ami » jouait dans un parcelle des ménages au cours du mois écoulé. The Wrap rapporte que Les filles d’or les fans pleuraient la mort de Betty White, tout en reconnaissant ce qui aurait été son 100e anniversaire le mois dernier, en regardant la sitcom classique. La forte audience s’est traduite par Les filles d’or atteignant le sommet des charts Nielsen 30 ans après la finale de sa série, un témoignage de l’héritage durable de la série.

Les filles d’or a craqué la liste des 10 meilleurs programmes acquis en streaming de Nielsen au n ° 8, le plaçant juste au-dessus Éhonté et Les Thunderman et atterrir derrière Surnaturel. Environ 41% des personnes qui ont regardé l’émission au cours de la première semaine de 2022, après la mort de White le soir du Nouvel An, étaient âgées de 35 à 49 ans. Du 3 au 9 janvier, les 180 épisodes de Les filles d’or ont été diffusés pendant 384 millions de minutes sur Hulu.

Betty White était la dernière actrice survivante des quatre principaux acteurs de Les filles d’or. Diffusée pendant sept saisons entre 1985 et 1992, l’émission mettait en vedette White, Estelle Getty, Bea Arthur et Rue McClanahan dans le rôle de quatre femmes partageant une maison à Miami pendant leurs années dorées. Les quatre stars principales ont reçu un Emmy Award pour leurs performances, la sitcom remportant également deux fois l’Emmy pour la série comique exceptionnelle.

Janvier a été une célébration d’un mois de la vie de Betty White





Betty Blanc/Instagram

Betty White aurait eu 100 ans le 17 janvier. Une célébration théâtrale de sa vie et de sa carrière devait être projetée ce jour-là, avec l’aimable autorisation de Fathom Events, et White avait même enregistré sa dernière interview pour le documentaire. Son décès le 31 décembre a entraîné certaines modifications apportées au document afin qu’il serve de mémorial plutôt que de se concentrer sur son anniversaire, servant toujours de célébration de l’icône de la comédie.

White a également été honorée de divers hommages et émissions spéciales télévisées en son honneur. CMT et Hallmark ont ​​également accueilli des marathons de Les filles d’or pour rendre encore plus hommage à White. À l’occasion de son 100e anniversaire, Google a affiché une animation mettant en vedette des pédales de roses qui tombent et la phrase « Merci d’être un ami » pour tous ceux qui ont googlé le nom de White ce jour-là. Tout cela montre à quel point elle est aimée. White le savait également et a exprimé sa gratitude pour tout le soutien des fans dans son dernier message vidéo publié sur Instagram.

« Elle n’aurait jamais pu imaginer un tel élan d’amour et aurait été si reconnaissante envers tout le monde », ajoute la légende Instagram. « Lorsque nous avons enregistré son message spécial aux fans qui ont assisté au film, nous en avons également enregistré un que nous avions prévu de mettre sur les réseaux sociaux le jour de son anniversaire. Elle profitait de l’occasion de son 100e anniversaire pour vous célébrer – ses fans. Elle savait comment elle a eu de la chance ; elle a ressenti l’amour et elle ne l’a jamais pris pour acquis. »

Les filles d’or peut être trouvé en streaming sur Hulu, tout comme la série dérivée d’une saison Le palais d’or.





