Les gens viennent à peine de se rendre compte que Timothée Chalamet n’est pas britannique et c’est hilarant

D’où vient Timothée Chalamet ? Il s’avère que beaucoup de gens n’avaient absolument aucune idée.

Timothée Chalamet est peut-être l’un des acteurs les plus célèbres de la planète, mais Internet ne sait pas d’où il vient.

On ne peut nier que Timothée Chalamet est une superstar. Depuis que le jeune homme de 25 ans est devenu célèbre pour la première fois, il a reçu de nombreux éloges pour son travail d’acteur. Les fans ne peuvent pas en avoir assez de ses performances dans des films comme Dame Oiseau, Petite femme et, actuellement, Dune avec Zendaya. Timothée a même obtenu une nomination aux Oscars du meilleur acteur pour Appelez-moi par votre nom.

Cependant, malgré la prolificité de Timothée, les gens se rendent à peine compte qu’il n’est pas britannique et les mèmes sont hilarants.

Quelle est la nationalité de Timothée Chalamet ?

Timothée Chalamet est américain. Il est né à New York le 27 décembre 1995 et y a grandi. Quant à ses parents, ils ne sont même pas britanniques non plus. Sa mère, Nicole Flender, est une New-Yorkaise de troisième génération d’origine moitié juive russe et moitié juive autrichienne et son père, Marc Chalamet, est français, d’où le nom et le prénom français de Timothée.

Timothée fait actuellement beaucoup de presse pour son nouveau film Dune et les gens ne font que constater qu’il a un accent américain dans la vraie vie. Une personne a tweeté: « Timothee Chalamet N’EST PAS BRITANNIQUE ?? Non, pourquoi ai-je supposé cela pendant des années littérales. » Un autre a ajouté: « Le fait que Timothée Chalamet ne soit pas britannique ne me convient pas. Cela doit être une erreur. »

Le fait que Timothée Chalamet ne soit pas britannique ne me convient pas. Ça doit être une erreur – Cait🦩 (@CaitCamelia) 27 octobre 2021

Tom Holland étant britannique et Timothée chalamet apporte l’américain est un problème dans le système — Lar 🎟 (@eldiabloeffect) 23 octobre 2021

Attends comment est-ce que Timothée Chalamet n’est pas britannique – Richard (@fakexgoth) 29 octobre 2021

Je ne sais pas. Mon cerveau est incapable de comprendre que timothee chalamet N’EST PAS britannique… comme en sommes-nous sûrs ??? – valar morghulis (@__tijaramae) 26 octobre 2021

tout ce temps je pensais que timothee chalamet était britannique mais il vient de fcking new york — ✧・゚:* #sam ⁷ *:・゚✧ (@Ioverknj) 24 octobre 2021

Non parce que Timothée Chalamet simule son accent américain, il n’y a pas moyen que ce ne soit pas britannique – Steven (@Thestevenalcala) 30 octobre 2021

timothee chalamet est la personne non britannique la plus britannique que j’aie jamais vue – m ☽ (@tantebIazer) 29 octobre 2021

TIMOTHEE CHALAMET N’EST PAS BRITANNIQUE ???? – rockera effrayant (@yunggorditaaa) 25 octobre 2021

Qu’est-ce que tu penses? Timothée a-t-il l’air britannique ?

