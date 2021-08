Les gens veulent une suite d’héritage pour la momie avec Brendan Fraser et Rachel Weisz

Les fans exhortent Hollywood à se ressaisir et à faire une suite héritée de La momie séries.

Le film original a atterri il y a plus de 20 ans, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz et John Hannah sauvant le monde du grand prêtre égyptien Imhotep.

Mais avec Fraser prêt à faire son retour tant attendu sur grand écran, les fans de la trilogie supplient le gang de se remettre ensemble pour un tour de plus.

En suppliant les producteurs de retirer leurs doigts et d’y arriver, un utilisateur a déclaré : « Tout ça #BrendanFraser l’élan conduira sûrement à une Momie suite, et je suis là pour ça. »

Un troisième a demandé : « Pouvons-nous simplement Halloween/Terminateur La momie et faire un nouveau suite au film de 99 qui ignore toutes les autres suites et permet à Brendan, Rachel et Stephen de s’amuser pendant quelques années ? »