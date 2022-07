Les gens trollent Eminem sur la couverture de son nouvel album

« Connu pour son esprit acerbe, ses flux rapides et son écriture sans cesse personnelle, la présence d’Eminem continue d’occuper une place importante dans la culture hip-hop et pop elle-même. Depuis la sortie de son premier album, L’album Slim Shady en 1999, il est devenu l’artiste de rap le plus vendu de l’histoire, ayant récemment été certifié avec six prix de diamant de la RIAA, et est maintenant l’artiste le plus certifié pour les singles d’or et de platine de l’histoire. »