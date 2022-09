Les gens sont plus intéressés par l’achat d’une voiture Apple que d’une Tesla, selon un sondage. Voici pourquoi.

05 septembre 2022 17:22:07 IST

Le projet Titan ou le projet Apple Car fait la une des journaux depuis des années, même si Apple est, à tout le moins, à au moins 3 ans du dévoilement et du lancement de sa voiture. Pendant ce temps, nous apprenons constamment qu’Apple embauche certains des meilleurs esprits de l’industrie automobile.

Avant même de révéler à quoi ressemblerait une voiture d’eux, un sondage a révélé que les gens en Amérique du Nord seraient plus intéressés à acheter une voiture d’Apple qu’une Tesla, ou même Ford.

Selon une enquête menée auprès de 200 000 propriétaires de véhicules neufs par Strategic Vision, Apple est le troisième d’une liste de considérations de marque que les gens « adoreraient » et envisageraient d’acheter une voiture. De toutes les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête, environ 38 % achèteraient une Toyota, 32 % opteraient pour une Honda, environ 26 % préféreraient une voiture Apple et environ 21 % opteraient pour Ford. Tesla n’a trouvé que 20% de l’auditoire interrogé comme preneurs.

Ce qui est intéressant dans cette enquête, c’est que plus de 50 % des propriétaires de Tesla « envisageraient certainement » d’acheter une future Apple Car.

Strategic Vision a déclaré qu’Apple a « le meilleur score combiné en examinant les réponses de haut niveau de deux mesures clés », qui étaient « Considération future » et « Votre impression de qualité », avec 26% des personnes qui envisageraient certainement et 24% cent qui pensent qu’ils aimeraient ça.

Les plans d’Apple pour son initiative de voiture autonome Project Titan ont évolué au fil des ans. Fin 2021, il a été rapporté que le vice-président de la technologie Kevin Lynch avait pris les rênes du projet suite au départ de Doug Field.

Récemment, Apple avait embauché l’un des Les hauts dirigeants de Lamborghini, Luigi Taraborrelli, qui travaille avec le géant italien des supercars depuis plus de 21 ans et a supervisé le développement de certaines des voitures les plus emblématiques de Lamborghini. Chez Lamborghini, il a non seulement supervisé le développement de leur châssis, mais également des domaines tels que la maniabilité, les suspensions, la direction, les freins et les jantes.

On dit qu’Apple envisage un certain nombre d’options différentes pour le projet Titan, mais son objectif ambitieux est d’expédier un véhicule électrique autonome sans volant d’ici 2025.

Tesla a été synonyme de révolution des véhicules électriques et continue d’être la voiture « it » de cette décennie. Cependant, le charme des voitures de Tesla s’est lentement estompé. Le charme a surtout fonctionné sur les gars de la technologie, pour commencer. Il ne s’est pas bien gélifié avec la plupart des petrolheads en premier lieu.

Au fil des ans, il y a eu plusieurs reportages sur des voitures Tesla impliquées dans des accidents horribles. Ensuite, il y a le fait que la plupart des Teslas ont été très chères même avec des rabais et des remises. Il y a aussi le fait qu’ils sont notoirement difficiles à réparer. Les réparateurs indépendants hésitent généralement à travailler sur Teslas simplement, car l’entreprise pourrait briquer la voiture et la rendre inutile sur une mise à jour logicielle si elle rencontre une action qui n’a pas été approuvée par eux.

Mais surtout, cela a à voir avec la façon dont Tesla fonctionne. Tesla a lancé pour la dernière fois un nouveau modèle appelé le modèle Y en 2020, qui, malheureusement pour eux, ne s’est pas très bien vendu. Ils ont dévoilé le Tesla Truck, ainsi que le Tesla Roadster, cependant, personne ne sait vraiment quand ces voitures verront le jour, en supposant qu’elles seront lancées.

