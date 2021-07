Les gens sont époustouflés par la réaction de Lorde à manger des ailes super chaudes

Si vous avez vu la populaire série Youtube Hot Ones, vous saurez que l’émission a fait pleurer des hommes et des femmes adultes alors qu’ils se sont débattus avec les ailes de poulet chaudes et épicées qui leur sont offertes pendant qu’ils discutent avec Sean. Evans. Mais pas Lorde. Regardez ci-dessous :

La pop star née en Nouvelle-Zélande, semble-t-il, est construite différemment.

Lorde a clairement opté pour le truc de la «cire de bougie dans la bouche» d’Homer Simpson ou est juste un pro absolu lorsqu’il s’agit de manger de la nourriture épicée, car elle a complètement traversé son interview avec Evans sur la chaîne First We Feast tout en dévorant la nourriture proposée.

« Mmm ! Délicieuse aile ! » Le jeune homme de 24 ans dit qu’à un moment donné, il a mordu du poulet étouffé par le genre d’épice qui pourrait brûler à travers une surface de cuisine.

Au fur et à mesure qu’elle en prend un autre, elle y ajoute plus de sauce piquante et proclame que son goût est un peu différent.

« Un peu plus épicé même, » suggère Evans, visiblement surpris de ce qui se déroule devant lui.

« Un peu épicé », dit Lorde charitablement, tout en donnant l’impression de quelqu’un en train de mâcher quelque chose d’aussi apprivoisé qu’une pastèque.

Ailleurs, elle commence à s’inquiéter de ne pas devoir mordre deux fois et – étant donné que la plupart des gens deviendraient cramoisis en faisant la même chose – vous pourriez peut-être comprendre pourquoi.

Cependant, il semble que Lorde passe encore une fois à travers, bien qu’il soit vraisemblablement capable de cracher du feu à ce stade.

« C’est un déjeuner vraiment délicieux. Je ne vais pas mentir », s’exclame-t-elle finalement à un moment donné alors qu’Evans secoue la tête avec incrédulité.

Le système digestif apparemment semblable à de la glace de Lorde n’est pas passé inaperçu, les fans sur Twitter étant tout aussi stupéfaits qu’Evans par ce dont ils ont été témoins.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Lorde a pris une deuxième bouchée sur l’aile la plus chaude sur les ailes chaudes et n’a même pas bronché ; elle est invincible. »

Un autre a déclaré: « En fait, je ne peux pas oublier que Lorde utilise des ailes piquantes et ajoute de la sauce supplémentaire, prend des bouchées doubles, mange plus d’ailes à la fin et lit les étiquettes de sauce piquante pour les notes de saveur.

« Je ne pense pas qu’elle ait bu une gorgée d’eau. Des hommes adultes ont pleuré dans cette émission. »

Un troisième a écrit: « Je m’efforce d’être aussi calme et collectif que Lorde l’était en mangeant des ailes chaudes. »

Pour mettre cela dans un certain contexte, à peine trois semaines plus tôt, Ed Sheeran commençait à ressentir la chaleur à peine cinq minutes après le début de son propre épisode de 25 minutes.

À la fin, il buvait avec reconnaissance un verre de lait alors que son visage devenait aussi rouge que ses cheveux.

Oliver Rodrigo, quant à lui, s’est brûlé les lèvres lors de son propre défi.