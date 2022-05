Les gens sont effrayés par le concert de CGI ABBA et disent que cela leur donne des vibrations de miroir noir

En préparation depuis plus de six ans, le spectacle présentait une technologie révolutionnaire qui permettait au public d’apprécier les classiques d’ABBA tels que « SOS », « Voulez-Vous » et ‘Mettre tout ton amour sur moi’.

En effet, l’idée de regarder l’un des plus grands groupes de tous les temps se produire virtuellement devant un public immense a évoqué des souvenirs d’un certain drame dystopique.

Un épisode particulier, « Rachael, Jack et Ashley aussi », qui mettait en vedette Miley Cyrus, est centré sur une pop star qui est piégée dans la technologie et est forcée de se produire par son manager.

« Donc, si vous sortez d’ici et que vous avez l’impression d’avoir vu un spectacle visuel, nous aurons échoué. Si vous sortez d’ici et que vous avez ri et que vous avez pleuré et que vous avez hâte d’y retourner, c’est ce que nous voulons. »