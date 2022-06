Les gens sont divisés sur l’énorme changement de Netflix pour la façon dont ils sortent des films

Les utilisateurs de Netflix sont dans un vif débat sur les changements à venir concernant la façon dont le service de streaming diffuse des films.

La société de production et géant du streaming a récemment pris un coup dur, perdant 50 milliards de dollars de valeur en seulement 24 heures en raison de sa première perte d’abonnés en 10 ans.

Afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise, de grands changements devraient avoir lieu selon divers dirigeants, producteurs et agents liés à Netflix.

Netflix est sur le point de subir des changements assez importants, une décision stimulée par la perte de 50 milliards de dollars de valeur de la société en seulement 24 heures. Crédit : Alamy

Un cadre a déclaré au Hollywood Reporter que « le moral [has been] bloqué au niveau des stocks’ puisque la plateforme a perdu 200 000 abonnés en avril.

En conséquence, en plus d’avoir réduit de deux pour cent ses effectifs (plus de 150 employés), l’entreprise a également dû affiner le type de contenu qu’elle crée.

Alors que beaucoup d’entre nous sont souvent assis à faire défiler sans but la sélection infinie de films, Netflix est maintenant sur le point de commencer à sortir moins de films à la fois, en se concentrant plutôt sur ceux qui rendent la coupe plus grande et meilleure.

Netflix est signalé comme voulant commencer à sortir moins de films, mais ceux qui sont plus grands et meilleurs. Crédit : Alamy

Lors d’un appel sur les revenus du printemps, le co-chef de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré: « Il y a quelques années à peine, nous avions du mal à monétiser le marché des petits films d’art.

« Aujourd’hui, nous sortons certains des films les plus populaires et les plus regardés au monde.

« Au cours des derniers mois, des choses comme Ne lève pas les yeux et Notice rouge et Projet Adamcomme exemples de cela. »

Tbh, plutôt que la stratégie de films plus gros, moins nombreux et meilleurs, Netflix devrait simplement faire plus de films à petit et moyen budget que les gros (* toux * Red Notice). Je pense à tous leurs films exclusifs avec des stars « nommées », j’ai revu Eurovision & Tick Tick Boom. – Célia C (@CeliaSee) 2 juin 2022

Cependant, tous les téléspectateurs de Netflix ne sont pas d’accord avec les plans de la société visant à rendre « plus grand, meilleur ». [and] moins de films et beaucoup sont restés confus.

Le Redditor qui a commencé le fil de discussion a déclaré: « Je préférerais de loin avoir une poignée de très bons spectacles / films à regarder plutôt qu’une montagne de déchets.

« Modifier : pour plus de clarté, je ne voulais pas dire que les bonnes émissions doivent être chères, ou que verser de l’argent dans un projet le rend bon. En fait, si vous regardez l’histoire de la réalisation de films, il n’y a pratiquement aucune corrélation entre la qualité du film et budget.

« Pour autant que je m’en soucie, si Netflix ne faisait que des émissions/films à petit budget et de haute qualité, je serais heureux de conserver mon abonnement. »

Un utilisateur a convenu que les films de qualité n’avaient pas besoin d’un budget énorme, expliquant que leurs « films Netflix préférés » étaient Concours Eurovision de la chanson : L’histoire de Fire Saga.

Ils ont ajouté: « Certaines de leurs meilleures comédies originales étaient à petit budget. Pendant ce temps Notice rouge était horrible. »

Un autre a noté que Netflix était devenu un «arrière-plan» pour eux tout en «travaillant ou en faisant des corvées» en raison de sa «qualité globale inférieure», les amenant même à annuler finalement leur compte.

Bien qu’à la lumière des nouveaux plans et des changements, ils ont décidé : « Je vais conserver un fichier de notes avec des choses dont j’entends parler et qui m’intéressent. Quand il y en aura assez, je pourrai m’inscrire pour un mois. »

Un quatrième a déclaré: « Je veux dire, ils font beaucoup de bons films. Une partie de leur merde est définitivement perdue dans les mauvaises herbes, car ils ont tellement de contenu. »

Netflix veut se concentrer sur la réalisation de films plus gros, sur la réalisation de meilleurs films et sur la sortie de moins de films qu’auparavant à un rythme effréné. « L’objectif sera de créer la meilleure version de quelque chose au lieu de le déprécier pour la quantité », a déclaré un initié. (Via : THR) pic.twitter.com/D47f53JvOE – Mises à jour Snyder Netflix ⚒️ ère de la lune rebelle (@SnyderNetflix) 1 juin 2022

Un initié de Netflix a rassuré que malgré les coupes dans la division originale des longs métrages indépendants qui a fait des films de moins de 30 millions de dollars, les « petits films » ne vont pas simplement « disparaître ».

Ils ont expliqué qu’ils seront simplement plus rationalisés pour un public qui les passionne et qu’ils pourraient par la suite devenir plus spécialisés.

Malgré les coupures, un nouveau film devrait toujours sortir « chaque semaine » sur le streamer, selon le Hollywood Reporter.

D’accord… semble être une décision étrange. « Bigger Fewer Better » est ce que font les studios conventionnels, et bien que cela inclut les films Marvel que j’aime, cela semble être une prise étrange pour Netflix. Ils ont supprimé leur division de fonctionnalités indépendantes d’origine (30 millions de dollars) au lieu de prendre des risques qui pourraient rapporter gros. — KEN HAZLETT🌻 (@mortalken) 1 juin 2022

Un autre initié a noté que le passage à la création de films « plus gros » ne signifie pas que le budget des films finit toujours par atteindre 150 millions de dollars.

Au lieu de cela, cela signifie que la société choisirait probablement de faire un film pour 20 millions de dollars, contre deux pour 10 millions de dollars.

Ils ont dit: « Le but sera de faire la meilleure version de quelque chose au lieu de le déprécier pour la quantité. »

« Des conversations auront lieu avec les producteurs et les réalisateurs dans les semaines à venir sur la taille et les genres », a ajouté un autre initié.

En 2022, des films tels que l’accord de 469 millions de dollars pour deux Couteaux sortis suites et film au budget de plus de 200 millions de dollars Homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans sont sur le point de sortir.