Les gens sont dévastés après que les destructeurs C ** k ont ​​révélé qu’ils se séparent

Il y a des duos dynamiques et inséparables partout dans le monde: Woody et Buzz, Ren et Stimpy, Tom et Jerry, Cheech et Chong … Je pourrais continuer.

Cependant, il arrive un moment où les couples dynamiques doivent se séparer et se tailler une nouvelle vie seuls.

Malheureusement, cela est arrivé à l’un des partenariats les plus importants et les plus viraux des médias sociaux.

Rebecca Moore et Sophie Anderson de The C ** k Destroyers se séparent.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que les deux stars du porno britanniques avaient cessé de se suivre sur les réseaux sociaux, puis ont fait une déclaration publique et formelle aux fans.

Sophie a écrit: « Salut mes merveilleux gars, filles et amis non binaires! Vous savez que je ne crois en accueillir que la positivité dans ma vie, alors je voulais aborder cette question. Rebecca et moi nous séparons. Je pense que c’est le meilleur choix. pour la santé et le bonheur de tous.

« Je réalise que vous ne pouvez pas aimer les gens pleinement sans vous aimer vous-même. Je suis tellement fier de tout le travail effectué par les destroyers c ** k. Je vous promets que j’ai un gros projet en cours, des scories! Ce n’est pas la fin, juste le début d’un nouveau voyage – et quoi de plus excitant que cela? »

Je sais, je sais que ce sont des nouvelles difficiles à absorber, mais c’est une décision que les gens du monde entier vont devoir accepter.

Les fans des réseaux sociaux ont réagi avec horreur à la nouvelle et veulent tout faire pour les rapprocher.

Une personne a écrit: « Til C **k réestroyers le divorce est plus dévastateur que JLo, Bezos et les Gates réunis. »

Un autre a ajouté: « le C ** k Destroyers se sont séparés, s’il vous plaît, personne ne me parle pour le reste de l’année. »

Un troisième a dit: « Si la C ** k Destroyers ne peut pas rester ensemble, comment chacun de nous est-il censé croire éternellement. »

Les C ** k Destroyers sont des stars du porno britanniques et ils sont devenus plus importants pour la première fois en 2018 lorsqu’une vidéo du couple sur Twitter se présentant est devenue virale, devenant un mème avec diverses permutations spirituelles et amusantes.

Les deux artistes adultes sont devenus un succès surprise sur Internet grâce à une série de clips montrant qu’ils n’avaient pas peur de sortir le mick des éléments les plus poilus du porno, tout en offrant une prise de conscience rafraîchissante des orientations sexuelles LGBT + et préférences.

Si vous ne les suiviez pas ou si vous les avez au moins vus sur Twitter, vous avez peut-être été présenté au duo dynamique lorsque Netflix les a embauchés pour une vidéo promotionnelle pour Éducation sexuelle.

« L’éducation sexuelle moderne laisse certaines choses de côté », a déclaré Netflix sur les réseaux sociaux. « Qui de mieux pour combler les trous que les Destroyers C ** k? »

Le style exagéré de la paire est indéniablement drôle, mais au cours de la vidéo, ils offrent également des moments très instructifs, notamment une ouverture sur les médicaments de prévention du VIH tels que la PrEP (prophylaxie pré-exposition) et la PEP (prophylaxie post-exposition) , ainsi qu’un guide sur les nombreuses orientations sexuelles auxquelles les gens s’identifient.

On parle de l’importance du consentement pendant les rapports sexuels, tandis que le duo ironise également: « Malheureusement, il n’y a pas de remède connu contre l’hétérosexualité. »