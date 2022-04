Les gens sont choqués par une vidéo montrant comment les modèles « grande taille » étaient traités il y a près de 20 ans

Le prochain top model américain était un moment culturel des années 2000, et il incarnait tout ce que la culture des célébrités célébrait à l’époque – jeans taille basse, casquettes de camionneur et silhouettes de taille 0 inaccessibles.

19 ans après la première diffusion de l’émission de téléréalité, la série est sous le feu des critiques pour des scènes qui posent plus qu’un léger problème près de deux décennies plus tard.

Dans le clip de deux minutes, qui combine les commentaires cruels que Robin a reçus à propos de son corps cette saison-là, on peut d’abord entendre une candidate dire : « Je me sens vraiment mal pour Robin parce qu’elle est plus grosse au niveau des hanches et des cuisses que le reste d’entre nous. ”