Les gens sont choqués par la fréquence à laquelle Dan Bilzerian a des relations sexuelles en une semaine

Mr. Membr Mr Membr Original Pompe à pénis

La pompe à pénis Mr Membr est un moyen facile, rapide et super efficace pour obtenir une érection plus grande et plus puissante temporaire. Que vous utilisiez la pompe pour des sessions coquines en solo ou avant d’avoir des relations sexuelles avec un partenaire, vous pouvez être sûr que votre érection gagnera sa place dans la ligue des champions. Ce modèle classique est doté d’un cylindre en plastique transparent doté d’une graduation en centimètres qui vous permet d’observer la progression de la croissance de votre pénis. Augmentez le vide stimulant à l’aide de la pompe à main. La pompe est dotée d’une fonction de décompression rapide qui vous permet de réduire facilement le vide une fois que vous avez atteint l’effet souhaité. La pompe à pénis Mr Membr Original a une longueur interne de 20 cm et un diamètre interne extensible allant de 2,7 à 5,9 cm. La pompe est réalisée en silicone et en plastique ABS sans phtalates et sans latex.