Les gens sont choqués de découvrir le prix de la nourriture au restaurant de Salt Bae

Il existe une forte relation entre la popularité et le prix, croyez-le ou non. Plus une chose est demandée … plus il y a de place pour augmenter le coût de ladite chose. Tout comme manger dans l’un des 18 restaurants de Salt Bae.

Les gens visitent Nusr-Et pour obtenir une photo du «gramme de l’homme derrière le mème – Nusret Gökçe – faisant rebondir des flocons de sel sur son bras et sur leur nourriture. Mais cela a un coût.

Dans une photo qui est récemment devenue virale, quelqu’un a partagé sa facture du restaurant et cela a laissé beaucoup de gens perplexes.

D’accord, d’accord – il y a beaucoup d’articles sur le reçu, mais le coût s’élève à un total de … 6228,05 € (4485,72 €).

Nous pouvons voir qu’il existe une combinaison d’entrées de poisson, ainsi qu’un Sprite à 10 € et des accompagnements de légumes coûtant plus de 15 € (voir «2 frites 30,00» et «2 épinards 36,00»).

Mais il y a aussi un steak Tomahawk pour 275 € (198 €) ainsi qu’un « Golden Tomahawk » pour 1000 € (720 €).

Selon Smoked BBQ Source, vous pouvez généralement vous attendre à payer environ 100 € (72 €) pour un steak Tomahawk de qualité.

Un autre a partagé une photo du menu et le «Golden Tomahawk» à 1000 € est décrit comme un «tomahawk wagyu très marbré recouvert d’or 24 carats».

Déclarant l'évidence, quelqu'un a écrit: « Ce dîner a de l'argent. Les gens qui se plaignent ou affichent des reçus ne commandent pas 1 500 € Le Brut ou 1 000 € de steak tomahawk », ce à quoi une autre personne a répondu: « Personne n'a dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Cela ne rend pas les choses moins ridicules. »

Des frais de service de 900 € !? Et tu penses que je ne vais pas demander à mon homme de me nourrir à cause des réseaux sociaux? Salt bae ferait mieux de glisser cette viande dans ma gorge https://t.co/EcfrblXLjG

– KAIO: rose: (@ Kaio_J3) 15 mars 2021

Quelqu’un d’autre a écrit: « Quelle est la différence entre le Golden Tomahawk 1000 € et le Tomahawk 275 €? » 725 €, mon ami.

Un autre a commenté: « Vous pensez que je paierai 6k et que je ne le ferai pas me nourrir tout le temps? C’est juste là, le sel bae passion. Alaye ferait mieux de me nourrir passionnément. »