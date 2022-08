Les gens sont choqués d’apprendre que Tommy Lee est marié à une énorme star des médias sociaux

Alors que le monde sait tout sur le mariage de Tommy Lee avec Pamela Anderson après avoir regardé Pam et Tommy, beaucoup de gens découvrent à peine que le musicien est actuellement marié à une énorme star des médias sociaux.

Il est maintenant marié à Brittany Furlan, 35 ans, qui était autrefois la star vidéo féminine la plus suivie sur Vine avant sa fermeture en 2016.

Selon Gens, le couple s’est rencontré pour la première fois sur l’application de rencontres de célébrités Raya en 2017 et ils se sont immédiatement entendus.

Parlant de sa femme dans le documentaire Netflix Le mème américainLee a déclaré: « Je la suis depuis des années sur Vine. Je me disais: » Elle est tellement drôle, stupide, mignonne et belle « . »

Elle a dit: « Il était comme, ‘Oh, eh bien, je vais juste vous donner le mot de passe de mon téléphone et de tous mes appareils et chaque fois que vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez aller regarder tout ce que vous voulez’. »

« Il est génial et tellement aimant et tellement solidaire et un si bon partenaire, honnêtement. Une fois que vous avez en quelque sorte trouvé quelqu’un avec qui vous vous sentez en sécurité, cela change tout. »