Les gens s’extasient sur la série Joe vs Carole pour plonger plus profondément dans l’histoire de Tiger King

Juste au moment où vous pensiez que vous saviez tout ce qu’il y avait à savoir sur Le roi tigre histoire, détrompez-vous.

Une nouvelle mini-série intitulée Joe contre Carole plonge beaucoup plus profondément dans le récit et les fans semblent l’aimer.

Il a été lancé sur les services de streaming plus tôt ce mois-ci et met en vedette John Cameron Mitchell dans le rôle de Joe Exotic et Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin.

Beaucoup de gens qui l’ont regardé disent qu’il offre une perspective nouvelle et plus profonde sur l’histoire que nous connaissons tous.

Suite au succès de Netflix Roi tigre, Universal Content Productions a donné le feu vert à la mini-série de huit épisodes qui tourne autour de la vie de Baskin, basée sur le Sur mon cadavre balado appelé Joe exotique: Tiger King.

La nouvelle émission fait le buzz sur Internet et beaucoup se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur amour pour elle.

Quelqu’un regarde Joe contre Carole ? maintenant c’était une télé de qualité — Danny l’adorateur du diable 👿 (@Danimaldoodoos) 8 mars 2022

Je vais juste sortir et le dire… Joe vs Carole est meilleur que prévu ! J’ai bingé le podcast, j’ai évité le docu télévisé – cette fiction de RBI est en fait ok — 🦠Bec Fjörd🦠 (@bec7ford) 11 mars 2022

Achevé #JOEVSCAROLE et je pense que c’est une GRANDE série. Et il y a un but à raconter cette histoire, à équilibrer un peu plus le récit. Pourquoi Carole Baskin a-t-elle déjà été la méchante? J’ai fini par me sentir en colère contre elle, tout ce qu’elle a fait, c’est essayer de se battre pour les droits des animaux. – Bohême Aslin (@Bumblebeelucky) 12 mars 2022

Un utilisateur a écrit: « Tu sais que je vis dans l’Oklahoma, je devais regarder ça Joe contre Carole spectacle sur Peacock. Obv Kate McKinnon est incroyable. Au début, je n’étais pas sûr de John Cameron Mitchell dans le rôle de Joe, mais c’est un acteur incroyablement bon et il s’en sort plutôt bien.

Tandis qu’un autre a écrit: « Le nouveau #Le spectacle de JoeVSCarole est fascinant car il s’agit essentiellement de Tiger King, sauf que l’angle n’est qu’un microcosme de narcissisme se manifestant à travers deux personnes aussi similaires que différentes.

Crédit : Matchbox Pictures

Rebecca Nicholson de The Guardian a également félicité la série pour ne pas être tombée dans le piège de rendre ces personnages plus grands que nature satiriques et susciter à la place plus d’empathie de la part de ses téléspectateurs.

« Le choix a été clairement fait d’éviter à tout prix la parodie. C’est une décision sensée qui, dans une autre révélation étrange, s’avère être une qualité dont l’histoire avait cruellement besoin », a-t-elle écrit.

« Pour toute la folie de l’opéra, il y a des tragédies au cœur. »

On ne sait pas encore si le spectacle sera renouvelé, mais alors que les critiques élogieuses continuent d’affluer, la saison deux pourrait certainement être à l’horizon.