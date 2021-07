Les gens se souviennent des «légendes» de X Factor après l’annulation du spectacle

Après avoir été à l’antenne pendant 17 ans Le facteur Xla course est terminée. ITV a déclaré qu’il n’avait « pas l’intention » d’étendre la série.

L’émission a apporté de nombreux moments sur nos écrans de télévision, d’Alexandra Burke chantant avec Beyoncé en 2008, qui était épique pour être juste, à des moments plus comiques comme Wagner qui a atteint les quarts de finale sous Louis Walsh.

Alexandra Burke. Crédit : PA

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour se remémorer les anciennes «légendes» de la série.

Un utilisateur a tweeté : « Repose en paix x facteur. merci pour les légendes x #XFactor. »

Alors qu’un deuxième utilisateur a fait référence à Cher Lloyd et a écrit : « La plus grande réinitialisation culturelle de toute ma vie a été lorsque Cher Lloyd a chanté Stay on Facteur X. Le monde était à l’arrêt. »

D’autres ont souligné les auditions d’accidents de voiture telles que Rachel Lester de la série quatre, Ant et Seb chantant « Mysterious Girl » en 2008, et le coup de gloire d’Ablisa se terminant par un coup de poing en 2010.

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de One Direction n’allaient pas rester silencieux, un utilisateur final rendant hommage au spectacle.

Ils ont écrit : « Cela fait 11 ans que One Direction a été formé pendant la Facteur X Bootcamp de la saison 7. Ils ont chanté « Torn » de Natalie Imbruglia pour Judges House et se sont rendus au concert. »

One Direction était finaliste sur le X Factor en 2010. Crédit: PA

Lancé pour la première fois en 2004, le concours de talents a lancé la carrière de nombreuses stars mondiales – One Direction, JLS, Little Mix et Olly Murs, pour n’en nommer que quelques-unes.

Un porte-parole d’ITV a déclaré dans un communiqué: « Il n’y a actuellement aucun plan pour la prochaine série de Le facteur X à ce stade. »

La dernière diffusion de l’émission a eu lieu en 2018, Dalton Harris étant couronné vainqueur.

Certains Facteur X les candidats ont continué à avoir de grandes carrières, tandis que beaucoup semblaient avoir du mal à maintenir leurs positions dans l’industrie de la musique.

Olly Murs est arrivé deuxième dans la série 2009 de The X Factor. Crédit : PA

Une source a déclaré au Sun qu’il pouvait encore y avoir un espoir de retour un jour.

Ils ont déclaré: « Dans le monde, c’est toujours un phénomène et rapporte des millions chaque année. Mais au Royaume-Uni, il ne fait aucun doute qu’il est devenu légèrement périmé. Simon reste au sommet de son art et sait comment faire un coup. Il détient les droits de l’émission, et c’est son appel – pas celui d’ITV – qu’il l’abandonne ou non.