Les gens repèrent les paroles de The Game qui rendent sa piste de diss d’Eminem du même album très gênante

Alors que de nombreux fans se sont concentrés sur la dissidence d’Eminem par The Game dans son morceau ‘The Black Slim Shady’, d’autres ont souligné une ligne qui, maladroitement, donne au rappeur un air assez protecteur envers le dieu du rap.

Étant donné qu’il dure 10 minutes, il n’est pas surprenant que ‘The Black Slim Shady’ ait reçu beaucoup d’attention lorsque The Game a sorti son dernier album, Drillmatic : Cœur contre espritplus tôt cette semaine.

Le titre du morceau suffit à lui seul à prouver qu’il s’agit d’Eminem, mais les paroles parlent encore plus du rappeur avec des références apparentes à son histoire avec la toxicomanie, une possible appropriation culturelle et même les membres de la famille d’Em, y compris son ex-femme et ses parents. .

Eminem est le sujet du morceau de The Game, The Black Slim Shady. Crédit : UPI/Alay Banque D’Images

Une ligne dit: « Il était comme ce rap God / Man, mon frère et moi l’avons loué / Quand j’étais petit, je n’aime pas vraiment ses nouveaux trucs. »

De nombreux fans ont compris le fait que The Game fait référence à la fille d’Eminem, Hailie, alors qu’il rappe : « Laisse tomber le monde sur ta tête avec un bras / Cher Slim, Hailie est avec moi et elle est indemne pour le moment (Papa, je suis vraiment effrayé). »

La mention du nom de Hailie a suffi à inciter certains fans à se demander si The Game pourrait être le « nouveau » Machine Gun Kelly, auquel Eminem semblait faire référence dans une piste diss après avoir mentionné sa fille, mais un utilisateur de Reddit a souligné L’album de The Game semble en fait offrir des positions contradictoires sur ses réflexions sur le chanteur de « Lose Yourself ».

Parallèlement aux paroles de « Hailie extraites de » The Black Slim Shady « , l’utilisateur a ajouté une autre ligne tirée de la chanson de The Game « A Father’s Prayer », qui se lit comme suit : « Donc, je dois vous protéger, Em et Hailie ».

Une légende avec le message suggérait que The Game était « juste confus en ce moment », tandis qu’un autre fan qui a repris les lignes contradictoires a écrit sur Twitter : « The Game vient de dire ceci sur » A Father’s Prayers « après avoir menacé Em & Hailie dans le piste diss. Mec confus af.

Bien que de nombreux fans soient convaincus que ‘The Black Slim Shady’ est un morceau diss, certains ont suggéré qu’il s’agit en fait d’un hommage à Eminem, avec un écrit : « Que vous pensiez que The Black Slim Shady était un bon diss ou non, la chanson va toujours dur . Vous mentez si vous dites le contraire. Cela ressemble plus à un hommage à Em qu’à un diss. Néanmoins, #drillmatic est 10/10.