Les gens repèrent le «  nettoyeur  » debout au sommet de la photo de Perrie Edwards

Les utilisateurs de médias sociaux sont en mauvais état après que quelqu’un a souligné le « nettoyeur attendant de faire les escaliers » à l’arrière-plan d’une photo de la star de Little Mix, Perrie Edwards.

Edwards, 27 ans, a publié le cliché sur Twitter plus tôt cette semaine via le compte officiel Little Mix, en écrivant: « Dw n’a pas eu de boue sur le tapis [smug face emoji]. «

Dans l’image, le chanteur vu se prélasser sur un escalier recouvert de moquette vêtu d’une tenue entièrement blanche, regardant la caméra.

Mais si vous regardez un peu plus près, en haut des escaliers, vous pouvez voir une femme avec ce qui ressemble à un aspirateur, attendant soi-disant Edwards pour prendre sa photo.

Utilisateur Twitter Mart Tweedy a retweeté la photo en écrivant: « Pleurer au nettoyeur en attendant de faire les escaliers, en haut à gauche. «

La publication de Tweedy est depuis devenue virale, accumulant plus de 100 000 likes et des milliers de retweets.

« C’est un super endroit », a commenté quelqu’un, ajoutant un emoji qui pleure de rire.

Une autre personne a écrit: « F ***ing l’enfer bien repéré. «

Un troisième a dit: « LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ».

Crédit: Twitter / Perrie Edwards

Beaucoup d’autres ont commenté pour dire que le photobomber avait « proportionné » Edwards – un terme pour ce qui se passe lorsque la réponse de quelqu’un à un tweet reçoit plus de likes que le message original.

Dans ce cas, la photo d’Edwards a été aimée environ 42 000 fois, avec un peu plus de 3 500 retweets.

La citation-tweet de Tweedy, cependant, a pratiquement doublé ses statistiques.

«LE RATIO», a déclaré une personne.

Un autre a plaisanté: « Non perrie être évalué par le nettoyeur hsjdjc. «

Crédit: Twitter / Perrie Edwards

Edwards avait également posté la photo sur Instagram, où elle faisait partie d’un ensemble avec un autre cliché similaire.

L’autre photo, cependant, ne présentait pas le camée du nettoyeur, ce qui signifie qu’elle a dû se promener dans la photo à mi-chemin de la séance photo de l’escalier d’Edwards.

Crédit: PA

La star, qui était une fois sortie avec Zayn Malik de One Direction, a parlé de l’accident dans une interview sur Le spectacle de Jonathan Ross, dire à l’hôte Jonathan Ross, elle ne pouvait même pas divulguer ce que les messages disaient, car ils étaient trop racés. A lire : Lana Del Rey a envisagé de quitter la musique après la mort d'Amy Winehouse

Edwards rappelé: « [I sent some to] le père de mon ex-petit ami … par accident. Ce fut le moment le plus mortifiant de toute ma vie.

« J’ai envoyé un selfie de mon visage et des tas de messages. Je ne peux même pas dire [what the messages said]. Comme les vilains. Comme des messages vraiment, vraiment coquins. «