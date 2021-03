Les gens remarquent que Kate est en train de plier le cuivre dans l’exercice de ses fonctions

Il est revenu plus tard dans la cinquième saison en tant que membre du gang de John Corbett – jusqu’à rien de bon une fois de plus, après avoir tranché la gorge du flic infiltré à la fin de la série.

La sixième saison du drame policier à succès a fait son retour triomphant le 21 mars, avec sept épisodes diffusés chaque semaine sur BBC One et sur iPlayer.

Vicky McClure, Adrian Dunbar et Martin Compston sont tous revenus en tant qu’inspecteur-détective Kate Fleming, le surintendant Ted Hastings et le sergent-détective Steve Arnott, aux côtés de nouveau venu Shalom Brune-Franklin – qui joue DC Chloe Bishop, une nouvelle addition à l’équipe AC-12.

Ligne de conduite la série six continue sur BBC One à 21 heures le dimanche 4 avril et sera également disponible pour regarder via BBC iPlayer.