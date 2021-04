Les gens prennent un médicament vermifuge pour animaux pour COVID-19, et c’est une très mauvaise idée

Les gens prennent des doses dangereuses d’un médicament antiparasitaire en tant que traitement COVID-19, même s’il n’y a aucune preuve solide qu’il a un avantage pour la maladie.

Le médicament, appelé ivermectine, est souvent utilisé pour traiter ou prévenir les maladies parasitaires chez les animaux, telles que le ver du cœur, selon le Administration des aliments et des médicaments . Chez l’homme, certaines formes du médicament sont utilisées pour traiter les vers parasites, et une version topique de celui-ci est parfois utilisée pour traiter poux .

Mais récemment, la désinformation sur l’ivermectine a conduit certaines personnes à prendre le médicament pour COVID-19, même s’il n’est pas approuvé pour cette utilisation. L’idée d’utiliser l’ivermectine pour COVID-19 est née l’année dernière lorsqu’une étude menée par des chercheurs australiens a révélé que de fortes doses du médicament présentaient une activité contre le nouveau coronavirus dans des plats de laboratoire, Le Washington Post a rapporté . Mais les études chez l’homme ont été limitées et ont montré des résultats mitigés. le Société américaine des maladies infectieuses recommande de ne pas utiliser l’ivermectine pour COVID-19 en dehors des essais cliniques.

Certaines personnes prennent des formes vétérinaires du médicament parce que ces formulations sont plus faciles à obtenir que celles prescrites aux personnes, selon Le Washington Post .

Cela peut avoir des conséquences dangereuses: les formes vétérinaires du médicament destiné aux gros animaux, comme les chevaux et les vaches, se présentent à de très fortes doses qui peuvent être hautement toxiques pour l’homme, selon la FDA. L’agence dit avoir reçu plusieurs rapports de personnes hospitalisées après s’être auto-médicamentées avec une forme d’ivermectine destinée aux chevaux.

Chez l’homme, une surdose du médicament peut provoquer des nausées, des vomissements, une pression artérielle basse, des réactions allergiques, des convulsions, le coma et même la mort, selon la FDA. Et des doses encore plus petites du médicament vétérinaire peuvent présenter des risques. C’est parce que de nombreux ingrédients inactifs dans les médicaments pour animaux n’ont pas été étudiés pour une utilisation chez l’homme, et ces ingrédients inactifs pourraient présenter des risques et affecter la façon dont le médicament est métabolisé chez l’homme, selon la FDA.

La recherche sur l’ivermectine se poursuit et les National Institutes of Health pourraient étudier le médicament dans le cadre d’un essai clinique sur la réutilisation de médicaments plus anciens pour le traitement du COVID-19, selon le Post. (Cependant, l’inclusion de l’ivermectine dans cet essai n’a pas été confirmée, a rapporté le Post.)

En attendant, la FDA avertit que prendre un médicament pour un usage non autorisé peut être dangereux et que les gens ne devraient jamais prendre de médicaments destinés aux animaux.

