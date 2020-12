Les gens préfèrent parfois une douleur brûlante à une réflexion trop dure

Lorsqu’elles sont confrontées à une tâche mentale difficile, certaines personnes préfèrent endurer une douleur littérale plutôt que d’utiliser leur cerveau.

Selon une nouvelle étude, publiée le 17 novembre dans la revue eLife , la perspective d’effectuer une tâche mentale difficile peut être tout aussi rebutante que la menace d’une expérience douloureuse, comme avoir un objet brûlant sur votre peau. Dans l’étude, les participants pouvaient soit se soumettre à cette douleur thermique inconfortable, soit compléter un Mémoire tâche – le choix leur appartenait.

« Alors ta première pensée serait, pourquoi choisirais-tu la douleur? » a déclaré l’auteur principal de l’étude Todd Vogel, un étudiant au doctorat au Département de psychologie de l’Université McGill à Montréal, Canada. «Ces activités cognitives… elles sont nulles. Elles ne sont pas amusantes. Mais elles sont inoffensives», en ce sens qu’elles ne causent pas de lésions corporelles ou d’inconfort, a déclaré Vogel. Vous pourriez supposer que les gens choisiraient toujours l’option inoffensive par rapport à l’option nuisible, mais vous vous trompez.

En fait, seul un participant sur 39 à l’étude a choisi d’effectuer la tâche de mémoire à chaque fois, plutôt que de prendre occasionnellement la douleur. Pour tous les autres, la douleur était l’option la plus attrayante au moins une partie du temps.

« Je pense que c’était très surprenant, que cela semblait être cohérent entre les gens », a déclaré Vogel à 45Secondes.fr.

L’idée que les gens éviteront d’exercer un effort mental, étant donné l’option, n’est pas nouvelle; cela a au moins été discuté depuis l’époque de William James, un psychologue influent du XIXe siècle, a déclaré Amitai Shenhav, professeur adjoint au Département des sciences cognitives, linguistiques et psychologiques de l’Université Brown, qui n’était pas impliqué dans l’étude. Intuitivement, nous savons que l’effort mental peut être épuisant – nous nous affligeons d’écrire cet essai de 20 pages pour la classe ou nous redoutons de faire nos impôts.

Mais jusqu’où les gens iront-ils pour éviter une tâche mentale épuisante? C’est une question à laquelle il est plus difficile de répondre, a déclaré Shenhav. Dans des expériences passées, les scientifiques ont testé si les gens préféraient effectuer des tâches simples aux tâches difficiles, ou s’ils offraient des récompenses aux gens pour avoir accompli des tâches difficiles, pour voir à quel point leur prix serait élevé, a-t-il déclaré. La nouvelle étude s’attaque plus directement au problème en introduisant un nouvel élément: la douleur physique.

« Nous pensons que faire des tâches cognitives … est aversif, et c’est ce que cette expérience a abordé en la comparant à quelque chose que nous savons être aversif », a déclaré Shenhav. « Je pense que les méthodes sont simplement élégantes. »

Pour leur expérience, les auteurs ont d’abord testé les seuils de douleur individuels de leurs participants à l’aide d’un appareil appelé «stimulateur thermosensoriel», qui chauffe jusqu’à un ensemble. Température et refroidit rapidement, pour ne pas blesser le peau . Les participants ont évalué la douleur ressentie à différentes températures, de zéro à 100, zéro étant «aucune douleur» et 100 étant «douleur très intense». Ces cotes deviendraient importantes plus tard.

Les participants ont ensuite effectué une tâche mémoire délicate appelée le N-back. Pendant la tâche, les participants voient une série d’éléments apparaître sur un écran; dans ce cas, différentes lettres. Au fur et à mesure que chaque lettre apparaît, on leur demande de confirmer si la lettre à l’écran correspond à une lettre apparue plus tôt dans la séquence; par exemple, dans un «double dos», les participants se rappellent quelle lettre est apparue deux fois auparavant. Plus on leur demande de se souvenir, plus la tâche devient difficile.

La nouvelle étude comprenait cinq niveaux du dos N, le dos à quatre étant le plus difficile et le dos zéro étant le moins. (Dans le retour à zéro, les participants ne doivent se souvenir de rien, mais simplement confirmer si la lettre à l’écran est un « X » ou non.) L’expérience comprenait également cinq niveaux de douleur, notés de dix à 80 sur 100 Ces niveaux de N-dos et de douleur ont été mélangés et appariés tout au long de l’étude, donnant aux participants le choix de choisir l’un ou l’autre à chaque tour.

«Si vous avez le choix entre l’option la plus douloureuse et l’option avec le moins d’effort, nous nous attendions à ce que les gens choisissent l’effort», a noté Vogel. « Et nous nous attendions également à ce que le contraire soit probablement vrai », quand une faible douleur était associée à un effort élevé, a-t-il déclaré. Mais entre ces deux extrêmes, où les niveaux de douleur et d’effort étaient plus équitables, que se passerait-il alors?

Les auteurs ont constaté que, dans tous les essais, les personnes choisissaient en moyenne l’option de la douleur 28% du temps; cette moyenne globale ne tient pas compte des différents niveaux de douleur et d’effort. Notamment, lorsque vous examinez spécifiquement les cas où l’option de douleur la plus intense était associée à la douleur à quatre dos, les gens ont également opté pour la douleur environ 28% du temps, en moyenne. Aux niveaux intermédiaires d’effort et de douleur, il y a eu un moment où les deux sont devenus à peu près équivalents.

« À un moment donné, en termes de valeur que vous leur accordez, ce sont les mêmes », a déclaré Vogel. «Il y a un moment où… si vous devez choisir entre les deux, ce serait comme lancer une pièce de monnaie. Cela suggère qu’à un certain niveau, la douleur et l’effort mental partagent des qualités répulsives similaires.

Cela dit, « il y a quelque chose de spécial dans la douleur », a déclaré Vogel. Lorsque leurs participants ont choisi leur poison à chaque tour, les auteurs de l’étude ont chronométré à quelle vitesse ils ont pris leur décision. Lorsqu’ils ont choisi de s’attaquer à un autre tour du dos N plutôt que d’accepter une douleur fulgurante, les participants ont été relativement rapides à décider, comme s’il y avait une motivation pour s’échapper. Mais quand ils ont choisi la douleur plutôt que la tâche, il y avait un signe d’hésitation constant – peut-être une impulsion profonde pour éviter la sensation.

Ainsi, notre évitement de la douleur peut être plus fondamental que notre dégoût pour l’effort mental, a déclaré Vogel. «Vous éloignez votre main d’un poêle chaud et vous n’avez pas à y penser», a-t-il déclaré, mais notre évitement des tâches mentales découle probablement d’un processus de prise de décision plus actif.

Bien sûr, il y a des occasions où les gens recherchent un effort cognitif, plutôt que de l’éviter, comme lorsqu’ils travaillent sur un puzzle de sudoku ou prennent un livre sur un sujet difficile. Dans la nouvelle étude, les participants qui ont déclaré trouver des tâches mentales «intrinsèquement gratifiantes» étaient légèrement plus susceptibles de sélectionner le N-back sur la douleur, par rapport à ceux qui trouvent les tâches mentales moins gratifiantes. Mais à mesure que l’effort augmentait, même ces participants prenaient parfois la chaleur.

Shenhav a déclaré que ces modèles résistent probablement à une variété de tâches mentales, pas seulement à des problèmes de mémoire comme le N-back. Cependant, il reste une question sur ce qui rend les tâches de fuite des cerveaux si aversives en premier lieu.

« En plus de faire ce dur travail [during a task], vous vous attendez à ce que vous fassiez une erreur « , a déclaré Shenhav. Lorsque nous évitons l’effort mental, la question se pose de savoir dans quelle mesure cette aversion peut être imputée à la pensée de l’effort lui-même, et dans quelle mesure l’angoisse de se tromper, a-t-il déclaré. Pour commencer à aborder cette question lors d’expériences futures, les gens pourraient être interrogés sur leurs sentiments à l’égard de la tâche, leur probabilité perçue de faire des erreurs et ce qu’ils ressentent à propos s’inquiéter ou se sentir anxieux, suggéra-t-il.

Des études futures pourraient également opposer l’effort cognitif à d’autres sensations désagréables, telles que les chocs électriques, la puanteur des œufs pourris ou même l’inconfort social. Dans une étude choquante, publiée en 2014 dans la revue Science , certaines personnes ont décidé qu’elles préféraient subir des chocs électriques légers plutôt que de rester seules dans une pièce avec leurs pensées. Il serait intéressant de voir ce que les gens pourraient faire s’ils avaient la possibilité de faire une tâche, de ressentir de la douleur ou simplement de s’asseoir là, a déclaré Shenhav.

Vogel a déclaré qu’à l’avenir, il serait également intéressé de comparer si ces résultats expérimentaux différeraient entre les personnes en bonne santé et celles des populations cliniques, y compris celles souffrant de douleur chronique ou de troubles de l’humeur, tels que la dépression.

