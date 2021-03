Les gens pensent qu’Emily Ratajkowski est une fan de Rocky à cause du nom de son bébé

Le mannequin a annoncé qu’elle avait accouché plus tôt cette semaine en partageant une photo touchante de son allaitement au nouveau-né – elle a également révélé le nom: Sylvester Apollo Bear.

Oui, elle a réussi à donner à son bébé un prénom et un deuxième prénom avec des liens vers les films populaires, Sylvester étant évidemment le nom de Rocheux star et créateur Sylvester Stallone et Apollo étant le prénom du rival devenu copain de Rocky, Apollo Creed.

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de la franchise de films n’ont pas tardé à souligner le lien, une personne ayant posté sur Twitter: « Emily Ratajkowski doit être la fan n ° 1 de tous Rocheux films avec ce nom de bébé. «

Quelqu’un d’autre a plaisanté: « Emily Ratajkowski a littéralement regardé Rocky III et c’était comme si j’avais trouvé le nom parfait pour mon enfant. «

Une troisième personne a demandé: « Emily Ratajkowski est-elle la numéro un? Rocheux Stan?

Bien sûr, il est très probable que Ratajkowski et Sebastian Bear-McClard n’aient même pas repéré le lien avec les films, mais nous saurons avec certitude s’ils ont plus d’enfants et choisirons Adrian, Paulie ou Ivan.

Rocky Balboa et Apollo Creed. Crédit: MGM

Les parents pour la première fois ont annoncé leur grossesse en octobre, Ratajkowski annonçant la nouvelle via le magazine Vogue où elle a figuré sur une nouvelle couverture numérique berçant sa bosse.

Publiant la couverture sur son Instagram, elle a écrit: « Reconnaissante et grandissante. Merci @voguemagazine pour cette couverture très spéciale. »

Avant son arrivée, le couple a décidé de ne pas « forcer les stéréotypes de genre » sur le bébé, il a donc décidé de ne pas divulguer son sexe. A lire : Mick Fleetwood s'est réconcilié avec Lindsey Buckingham

Écrivant dans le magazine, Ratajkowski a déclaré: « Qui sera cette personne? De quel genre de personne deviendrons-nous parents? Comment vont-ils changer nos vies et qui nous sommes? C’est un concept merveilleux et terrifiant, qui nous rend tous les deux impuissants. et humilié.

«J’aime l’idée d’imposer le moins de stéréotypes de genre possible à mon enfant. Mais peu importe à quel point j’espère être progressiste, je comprends le désir de connaître le sexe de notre fœtus; c’est la première véritable opportunité de voir qui ils pourraient être.