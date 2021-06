Les gens pensent que Sean Bean et Stephen Graham devraient remporter des prix pour leurs performances temporelles

Les gens demandent que Sean Bean et Stephen Graham soient inondés de récompenses pour leurs performances captivantes dans Temps. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

La série voit Bean jouer Mark Cobden, un professeur d’anglais nouvellement emprisonné qui doit trouver un moyen de survivre dans le nouveau monde brutal dans lequel il se trouve – tout en luttant contre la culpabilité et les flashbacks résultant du crime qui l’a amené là-bas.

Le spectacle est superbement écrit par Jimmy McGovern, et chaque membre de la distribution contribue de manière impeccable à la représentation granuleuse et sans faille de la vie en prison. Cependant, ce sont les rôles principaux de Bean et Graham qui ont suscité à juste titre des applaudissements élogieux.