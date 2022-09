Les gens pensent que Matt Smith mérite un Emmy même s’il n’a pas « dit un seul mot » dans le dernier épisode de House of the Dragon

L’épisode de cette semaine a vu le prince Daemon et Lord Corlys mener une bataille perdue d’avance contre l’armée de Crabfeeder, forçant le roi Viserys à intervenir en envoyant des renforts – au grand désarroi de son frère.

Alors que Corlys, son frère Vaemond et son fils Laenor se disputent à propos de Daemon, il arrive sur son dragon pour couper court à leur conversation grossière, ne disant rien alors que Vaemond appelle avec colère ses dirigeants à « prendre le contrôle » de la guerre sanglante.

Alors que Viserys lit sa lettre en voix off, nous voyons Daemon ramer avec défi sur l’eau pour se rendre, agitant un drapeau blanc et abandonnant son épée alors qu’un curieux Crabfeeder émerge de sa grotte et que ses hommes encerclent leur prisonnier.