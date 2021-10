Les gens pensent que l’intrigue de No Time To Die a été modifiée à cause de la pandémie

À 163 minutes, le film est le plus long film de Bond jamais réalisé, et pourtant, beaucoup de gens pensent que certains aspects du scénario étaient manifestement insuffisamment cuits.

« Ils n’avaient qu’à se débrouiller avec ce qu’ils avaient et couper toute partie qui incluait un homme essayant de justifier la mort de millions de personnes aux mains de la peste. »

Lorsqu’on lui a demandé sur Instagram s’il « couperait et polirait » le film, il a répondu: « Certaines personnes m’ont demandé cela et même si plus de temps aurait été agréable, nous avons dû poser nos crayons lorsque nous avons terminé notre fenêtre de post-production , ce qui était heureusement avant que Covid ne ferme tout le reste.