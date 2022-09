Les gens pensent que le meilleur rôle de Michael Keaton était dans une comédie

Avec une carrière qui comprend des passages à Batman ainsi qu’un rôle dans un classique culte Jus de coléoptère aux côtés de films acclamés par la critique homme-oiseau et Projecteurles fans n’ont que l’embarras du choix lorsqu’il s’agit de choisir un rôle remarquable pour l’acteur Michael Keaton.

Cependant, malgré son CV impressionnant de rôles dramatiques, certains fans estiment qu’il était à son meilleur lorsqu’il jouait le rôle de Captain Gene dans la comédie de 2010. Les autres gars.

Les autres gars se concentre sur le détective Allen Gamble du NYPD (joué par Will Ferrell) et le détective Terry Hoitz (Mark Wahlberg) – deux flics inadaptés qui cherchent désespérément à échapper à leur travail de bureau et à sortir sur le rythme.

Michael Keaton dans The Other Guys aux côtés de Will Ferrell et Mark Wahlberg. Crédit : Columbia Pictures

Le capitaine Gene de Keaton vole à peu près toutes les scènes dans lesquelles il se trouve.

Travaillant en tant que patron de Gamble et Hoitz, il parvient à entasser les paroles de TLC à peu près à chaque occasion disponible, et a un deuxième emploi inhabituel chez Bed Bath & Beyond.

Malgré ses références incessantes à la chanson de TLC – il laisse tomber les paroles de « Creep », « Scrubs » et « Waterfalls » dans une conversation informelle – Gene insiste sur le fait qu’il n’a jamais entendu parler du groupe.

Le film a été largement bien accueilli par les critiques et le public, avec un score critique de 78% sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes et 6,6 sur IMDb.

Et il semble que le rôle de Keaton était particulièrement populaire auprès des fans, certains affirmant même qu’il s’agissait de son meilleur rôle à ce jour.

Postant sur Twitter, un fan a déclaré: «Michael Keaton dans Les autres gars est l’une des meilleures performances comiques de tous les temps.

Un autre a commenté: « Michael Keaton dans Les autres gars joue l’un des meilleurs personnages de l’histoire du cinéma.

Un troisième a écrit: « Michael Keaton méritait le meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Les autres gars.”

Tandis qu’une quatrième personne ajoutait : « Michael Keaton dans Les autres gars est son meilleur rôle.

Crédit : REUTERS / Alamy Stock Photo

Avec une carrière de six décennies, Keaton n’est pas étranger aux éloges et a accumulé une liste impressionnante de prix et de nominations au fil des ans – y compris une nomination aux Oscars pour homme-oiseau et un Golden Globe pour son rôle dans Drogué.

Il est également l’une des rares stars à apparaître à la fois dans Marvel et DC – après avoir joué Bruce Wayne/Batman en 1989 Homme chauve-souris et Le retour de Batmanainsi que jouer Adrian Toomes/Vulture dans Spider-Man : Retrouvailles et Morbius.

Malgré son apparition dans les deux franchises, Keaton a récemment admis qu’il n’avait jamais regardé un film Marvel ou DC tout au long. Gênant.

Il a déclaré à Variety : « Je sais que les gens n’y croient pas, que je n’ai jamais vu une version complète de l’un de ces films – aucun film Marvel, aucun autre. »

Il a ajouté: « Et je ne dis pas que je ne regarde pas ça parce que je suis intello – croyez-moi! Ce n’est pas ça.