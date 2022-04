Les gens pensent que Chris Rock a raconté une blague tout aussi offensante à Jeff Bezos

Après qu’une de ses blagues ait provoqué une tempête médiatique mondiale aux Oscars de cette année, un clip a refait surface de Chris Rock se moquant brutalement de Jeff Bezos et de son ex-femme des Oscars 2020. Écoutez par vous-même :

Le comédien a été giflé par Will Smith devant le monde entier le mois dernier lorsque sa blague sur la femme de Smith – Jada Pinkett Smith – a apparemment irrité le Roi Richard Star.

Cependant, certaines personnes affirment maintenant que Rock n’est pas étranger aux blagues risquées et a eu la chance d’éviter des répercussions similaires après son monologue co-animé aux Oscars 2020.

Tout en présentant les invités estimés présents, le comédien a tourné son attention vers Jeff Bezos, l’ancien homme le plus riche du monde et fondateur d’Amazon.

À l’époque, Bezos venait de sortir d’un partenariat à long terme avec son ex-femme MacKenzie Scott, ce qui a conduit Rock à plaisanter sur le règlement du divorce – et l’impact que cela pourrait avoir sur la richesse de l’homme d’affaires.

« Par exemple, Jeff Bezos est si riche, il a divorcé et il est toujours l’homme le plus riche du monde », a plaisanté Rock en février 2020.

« Il a vu Histoire de mariage et j’ai pensé que c’était une comédie. »

Selon The Times, l’ex-femme de Bezos a reçu 38 milliards de dollars dans le règlement du divorce, dont 4,2 milliards de dollars pour des causes caritatives.

Et dans d’autres nouvelles liées à Bezos, le fondateur d’Amazon n’est plus la personne la plus riche de la planète – un changement qui n’a rien à voir avec le montant du règlement du divorce.