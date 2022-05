Les gens ont un nouveau respect pour Elon Musk après avoir regardé son nouveau documentaire sur Netflix

La récente prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a suscité des opinions bien arrêtées, c’est le moins qu’on puisse dire.

Comme c’est opportun, alors, ce nouveau documentaire Netflix Retour dans l’espace est maintenant diffusé et peint l’homme le plus riche du monde sous un jour favorable.

C’est de toute façon le point de vue de Twitter, les utilisateurs étant sortis du documentaire en voyant Musk sous un nouveau jour.

Crédit : Netlix

Le documentaire sur l’exploration spatiale vient des réalisateurs oscarisés Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, et suit les ingénieurs d’Elon Musk et de SpaceX dans leur mission de deux décennies pour renvoyer les astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale et révolutionner les voyages spatiaux.

Le documentaire commence par le système de lancement Falcon 1, que SpaceX a commencé à fabriquer en 2006, et couvre jusqu’à la Crew Dragon Demo-2, lancée le 30 mai 2020, avec Doug Hurley et Bob Behnken à bord.

Musk en particulier a suscité une réponse très positive de la part des utilisateurs de Twitter.

« Après avoir regardé le documentaire Return to Space sur @netflix, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous émerveiller devant le génie de @elonmusk

est né avec au moins 50 ans d’avance sur son temps !! La conviction et la passion avec lesquelles il parle de faire des humains des espèces multiplanétaires sont juste [fire] », a écrit un utilisateur.

Crédit : Netflix

« Je viens de voir ‘Return to Space’ sur #Netflix et j’ai encore plus de respect pour @elonmusk », a ajouté un autre. « Ses émotions sont clairement authentiques et il a littéralement mis tout ce qu’il avait dans ce qui était largement considéré comme impossible. La plupart auraient pris leur retraite – au lieu de cela, il a décidé de faire l’impossible et le fait. »

Un troisième commentaire : « Je recommande vivement de regarder Return To Space sur Netflix, après l’avoir regardé, vous réalisez à quel point Elon Musk est un génie des temps modernes et un mec carrément !! #ElonMusk #SpaceX. »

Musk a fait face à une sorte de contrecoup après avoir appris qu’il était sur le point d’acquérir Twitter pour la somme princière de 44 milliards de dollars. Certains se sont demandé pourquoi il dépensait autant d’argent pour le géant des médias sociaux au lieu de tenir sa promesse de mettre fin à la pauvreté dans le monde.

Crédit : Netflix

Beaucoup d’autres, pendant ce temps, spéculent sur ce qu’il pourrait faire avec la plate-forme. Bill Gates, propriétaire de Microsoft et ancien homme le plus riche du monde lui-même, a averti qu’il pourrait aggraver Twitter.

Cependant, Gates a ensuite poursuivi en disant: « Ce n’est pas son palmarès.

« Je veux dire que son bilan avec Tesla et SpaceX est assez époustouflant pour constituer une excellente équipe d’ingénieurs et prendre les gens qui travaillent dans ces domaines d’une manière moins audacieuse et les montrer vraiment.