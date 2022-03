Les gens ont retrouvé du respect pour les travailleurs de l’hôtellerie après avoir regardé Boiling Point

Déjà aux prises avec des dettes, une dépendance et une vie personnelle en pleine implosion, le monde du chef se complique encore lorsque les services de santé et de sécurité se présentent à l’improviste pour une inspection.

Une personne a tweeté : « Je viens de regarder Point d’ébullition, film incroyable et étonnamment réalisé en une seule prise ! Étienne Graham sans aucun doute le meilleur acteur britanniquece était tendu et stressant de le regarder, je ne peux que ressentir pour les gens qui travaillent dans le hospitalité secteur, vous méritez plus de respect et un meilleur salaire !«