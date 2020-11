Les gens ont créé une comédie musicale Ratatouille sur TikTok et c’est magnifique

Une comédie musicale Ratatouille? CHEF’S KISS!

Broadway a peut-être été malheureusement fermé en raison de la pandémie, mais le théâtre musical est vraiment en plein essor sur TikTok grâce au Ratatouille musical.

Au cours des derniers mois, TikTok a contribué à relancer des moments emblématiques de la culture pop. Plus tôt cette année, Hamilton fait un retour après sa chute Disney + et la soif de Draco Malfoy a été ravivée, 9 ans après la Harry Potter films terminés.

Maintenant, TikTok a jeté son dévolu sur Ratatouille (l’un des meilleurs films Pixar) et sa star, Remy, le plus grand rat de l’histoire du cinéma. (Toutes mes excuses au Avengers: Fin de partie rat. Vous n’avez tout simplement pas la portée.)

Les utilisateurs de TikTok ont ​​écrit une comédie musicale entière basée sur le film, avec des chansons, une mise en scène et une chorégraphie. Et je ne suis pas drôle, mais si cela ne se termine pas à Broadway une fois qu’il rouvrira en 2021, alors je poursuis.

TikTokers a créé une comédie musicale entière de Ratatouille et c’est incroyable. Photo: @e_jaccs, @danieljmertzlufft, @ nataliecatalie16 via TikTok

Qui a commencé la comédie musicale Ratatouille sur TikTok?

Cela, malheureusement, n’a absolument rien à voir avec Disney, mais s’ils savent ce qui est bon, ils le feu vert immédiatement.

La première vidéo – et le premier numéro de la comédie musicale – à arriver sur TikTok a été postée par @e_jaccs en août 2020. Et les paroles accrocheuses «Rémy, la ratatouille, le rat de tous mes rêves» ont inspiré des centaines d’autres vidéos. ..

L’utilisateur de TikTok @danieljmertzlufft a ensuite pris la vidéo originale et s’est transformée en un numéro final musical hypothétique à grande échelle.

Depuis, les personnes talentueuses de TikTok ont ​​réussi à créer et à composer un concept musical sur le chef-d’œuvre de Pixar.

Des chansons pour des personnages comme Colette, Linguini et Anton Ego, à la chorégraphie, à la scénographie, aux images du chef d’orchestre, aux affiches … Vous l’appelez. TikTok l’a fait. Ratatouille the Musical est là, et c’est vraiment le moment de baiser d’un chef.

Pour votre considération, voici quelques numéros musicaux potentiels pour Colette et Linguini.

Et quelques bops inquiétants pour Anton Ego.

Une chorégraphie Rat Chorus et un solo pour le père de Rémy? OH, ALORS ALORS.

Et enfin, la scénographie. Je les entends déjà polir les Tony Awards.

Ratatouille: Le Ratatousical, venant à Broadway, espérons-le, le plus tôt possible.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂