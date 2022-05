Les gens ne savent pas qui est le vrai Jared Leto au gala du Met

Une foule de célébrités sont célébrées pour leurs looks uniques et créatifs du Met Gala, mais Jared Leto a reçu suffisamment d’éloges pour trois après que les fans se soient trompés sur la star exacte qu’il était.

Le Morbius L’acteur a rejoint des dizaines de visages célèbres sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York hier soir (2 mai), adoptant le code vestimentaire « Gilded Glamour and White Tie » pour le thème de cette année, In America : An Anthology of Fashion.