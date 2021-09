Les gens ne peuvent pas travailler sur la «plus grosse voiture» dans une illusion d’optique bizarre

Une illusion d’optique hallucinante a fait le tour de TikTok cette semaine, prouvant une fois de plus que notre perception de la réalité est bien plus fragile qu’on ne voudrait parfois l’admettre.

Publiée à l’origine par l’utilisateur @beatonthebeeb, la vidéo montre une photo de trois voitures roulant en montée et pose une question simple au spectateur : lequel des véhicules est le plus gros ?

En un coup d’œil, cela semble évident – celui au sommet de la colline semble clairement plus grand que les deux autres – mais à y regarder de plus près, il semblerait que les choses ne soient pas aussi nettes et sèches qu’elles le paraissent initialement.

Comme cela est expliqué dans la vidéo, il s’avère en fait que les trois voitures ont toutes exactement la même taille, mais comme nous supposons naturellement que celle au sommet de la colline est plus éloignée que les autres, notre cerveau l’agrandit automatiquement afin de faire en sorte que l’image « ait un sens ».

Et si vous êtes toujours sceptique après tout cela, la vidéo va même plus loin, en supprimant l’arrière-plan et en plaçant les véhicules côte à côte pour prouver que non seulement ils sont identiques, mais qu’ils sont en fait exactement la même voiture ! Wow!

Ce n’est pas la première fois qu’une illusion d’optique déroute Internet non plus. En fait, il semble que tous les quelques mois, un nouveau casse-tête apparaît sur nos flux pour faire fondre les esprits et provoquer des arguments dans les commentaires.

Par exemple, regardez cette vidéo virale qui a également fait le tour de TikTok plus tôt cette année, dans laquelle la tête d’un homme semble être complètement séparée de son corps alors qu’il nage dans une piscine.

La vidéo, qui a eu plus de 7,5 millions de vues, a été partagée sur TikTok par Micah Wallace (@themicahwallace), laissant les autres perplexes quant à la façon dont cela s’est produit.

Bien que la solution soit en fait assez simple, avec l’illusion créée par un incident scientifique connu sous le nom de réfraction, cela n’a pas empêché les gens de prétendre que le clip leur avait « frisé la cervelle » alors qu’ils luttaient pour comprendre ce qui se passait juste devant eux. .

