Les gens ne peuvent pas oublier qui joue Boris Johnson dans le drame pandémique

Les gens ne peuvent pas oublier qui joue Boris Johnson dans un nouveau drame pandémique Sky, après la publication d’un premier aperçu aujourd’hui. Regardez la vidéo ici :

Réalisé par Michael Winterbottom, Cette Angleterre est un drame Sky Original retraçant les premiers mois « tumultueux » de Boris Johnson en tant que Premier ministre, y compris la façon dont il a géré la perturbation d’événements clés comme le Brexit et, bien sûr, la pandémie de Covid.

En raison de sa diffusion plus tard cette année sur Sky Atlantic et NOW, la série voit Kenneth Branagh, lauréat des BAFTA et des Oscars, dépeindre le leader du pays – de nombreuses personnes remarquant à quel point il est méconnaissable avec le barnet blond à volants de Johnson.

Après un premier aperçu et des images publiées plus tôt dans la journée (mercredi 18 mai), les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur surprise, certains affirmant qu’ils ne pouvaient même pas faire la différence entre Johnson et son nouvel homologue à l’écran.

L’un d’eux a tweeté : « IL N’Y A AUCUNE FAÇON QUE CE SOIT KENNETH BRANAGH. »

Crédit : Ciel

Un autre a déclaré que c’était « littéralement Boris Johnson », tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: « Pas moi qui regarde la scène encore et encore, qu’est-ce que ça veut dire, c’est kenneth branagh? C’est boris johnson hahahahshs. »

Un quatrième a écrit: « C’est en fait terriblement proche. Bon travail pour les prothèses et le maquillage. »

Un cinquième a également plaisanté: « Je suis tenté de dire que Boris Johnson a joué Kenneth Branagh tout le temps. »

Le drame nous emmène dans les coulisses de Downing Street pour montrer à Johnson jongler avec les hauts et les bas de la politique, une pandémie et une vie personnelle « controversée ».

Un synopsis de Sky dit: «Cette Angleterre, un drame Sky Original, est co-écrit et réalisé par Michael Winterbottom et met en vedette BAFTA et Kenneth Branagh, lauréat d’un Oscar.

« La série, basée sur les premiers mois tumultueux de Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique, retrace l’impact sur la Grande-Bretagne de la première vague de la pandémie de coronavirus.

Crédit : Ciel

«Le drame nous emmène dans les couloirs du pouvoir, alors que Johnson (Branagh) est aux prises avec Covid-19, le Brexit et une vie personnelle et politique controversée.

«Les événements au sein du gouvernement sont entrelacés d’histoires de partout au Royaume-Uni, d’experts et de scientifiques qui courent contre la montre pour comprendre le virus; les médecins, les infirmières et les travailleurs des foyers de soins en première ligne qui travaillent sans relâche et héroïquement pour le contenir et le surmonter ; et des gens ordinaires dont la vie a été bouleversée.