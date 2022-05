Les gens louent la réaction de Ryan Reynold à sa femme sur le tapis rouge du Met Gala

Les utilisateurs de Twitter sont à nouveau tombés amoureux de Ryan Reynolds après avoir vu la réaction qu’il a eue avec sa femme Blake Lively alors qu’elle dévoilait son deuxième look Met Gala quelques instants après son arrivée.

Conformément au thème du Met Gala 2022 «In America: An Anthology of Fashion» et au code vestimentaire «Gilded Glamour», la première robe de Lively était une robe Versace sans bretelles de couleur cuivre qui comportait une jupe longue avec une section animée autour de ses hanches.